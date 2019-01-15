Действующий в Лондоне литовский детский сад-школа Obelele в прошлом году наняла дополнительного педагога, поскольку в школе выросло число детей, готовящихся к возвращению в Литву.
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"Мы точно знаем, что четыре ребенка пришли в садик для подготовки к возвращению в Литву. В школе также выросло количество детей", – рассказала BNS директор школы Альвия Черняускайте.

Сегодня этот садик посещают 42 ребенка, а школу – 34. Выход Великобритании из ЕС побудил родителей некоторых детей готовиться к возвращению в Литву.

В прошлом году на жительство в Литву из Соединенного Королевства вернулись 7,6 тыс. человек - это на треть больше, чем в 2017-ом, свидетельствует официальная статистика.

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По британским данным, количество желающих работать в Соединенном Королевстве литовцев за последние три года сократилось на 40%. Эта статистика основана на данных национального британского страхования.

О волне возвращающихся свидетельствуют и обсуждения в группах эмигрантов в социальных сетях, сообщила председатель Общины литовцев Соединенного Королевства Даля Асанавичюте.

"Они просто наблюдают за ситуацией, чтобы бы было, если бы они вернулись. И в своей среде вижу, что среди знакомых немало возвращающихся", – сказала она.

По данным МИД Литвы, в Соединенном Королевстве сейчас проживает около 200 тыс. граждан Литвы.

Есть и обратная сторона медали хаотичного выхода Великобритании из ЕС - часть литовцев окончательно решили пустить корни в Соединенном Королевстве.

"Люди видят, что ситуация сложная и опасная, поэтому серьезно думают о британском паспорте", – сказала Д. Асанавичюте.


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