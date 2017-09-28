В настоящее время, согласно закону, установлены минимальные выплаты по уходу за ребенком, материнству и отцовству. Они не могут составлять меньше 20% средней зарплаты в стране. На данный момент это 162 евро в месяц.

Проще говоря, если работник зарабатывает, например, 100 евро в месяц или меньше, то, когда у него появится ребенок, он может рассчитывать на такое пособие по уходу за ребенком.

На просьбу пояснить, почему и с какой целью планируют упразднить такие выплаты, вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене сказала:

"(Когда примут такие поправки), все будет зависеть от взносов. Если заплатили 2 евро, то с них и будут считать выплаты, поскольку это сумма страхования.

Существенный момент – социально справедливая система выплат из бюджета "Содры". Надо отделять социальную помощь от социального страхования, в основе которого лежат взносы. Мы хотим, чтобы связь между взносами и выплатами была более тесной".

Однако для Литовского союза крестьян и зеленых, который делегировал министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса, эта поправка была новшеством.

Услышав о ней, глава парламентского Комитета по социальным вопросам и труду Томас Томилинас не скрывал удивления.

"Честно говоря, для меня это новость. Мое мнение на этот счет пока скептическое, поскольку я первый раз слышу такое предложение. Когда представляли налоговую реформу в парламенте, об это не говорилось. Я слежу за этими вопросами.

Для меня это новость. Я прекрасно знаю, что бюджет "Содры" по болезни и материнству не сбалансирован, но в любом случае - это выплата, а не страхование. В том смысле, что берут у пенсионеров и отдают матерям.

Это вопрос нашего политического выбора – делаем это или нет. В общем сложном демографическом контексте содержания детей, я думаю, это было бы слишком жестоко", – сказал депутат.

"Сегодня так жестоко поступить, когда речь идет о детях... Мы ведь вводим универсальные выплаты на детей, а это шаг в другую сторону, ведь когда понимаешь, что ребенок не в ответе за проблемы своих родителей и на самом деле должно быть как можно больше помощи со стороны государства", – сказал Томилинас.

Представитель ассоциации "Национальное объединение активных мам" Раса Жемайте также была удивлена таки проектом закона. Она назвала причины, по которым ассоциация против этого проекта:

"В законе требуют ввести максимальный взнос и таким образом защитить, тех, у кого хорошие зарплаты. А параллельно упраздняют минимум для тех, кто получает небольшие доходы на время ухода за детьми – это никак не назовешь снижением социального разобщения.

Согласно Конституции, государство защищает материнство, отцовство, детство и оказывает помощь. Однако матери и отцы, у которых вторая половина зарабатывает немного больше, чем установлено государством, будут лишены выплаты и социального пособия - будут слишком богатыми.

По словам собеседницы, упразднить минимальные выплаты можно лишь в том, случае, если все работодатели будут платить в "Содру" налоги с минимальной заплаты: "В противном случае рождение ребенка станет обнищанием семьи безо всякой гарантии на доходы в первый год жизни ребенка даже при наличии трудового стажа".

По данным "Содры", в настоящее время минимальные выплаты по материнству, отцовству или уходу за ребенком получают 1500 жителей Литвы.