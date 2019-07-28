DELFI выяснил, как фестиваль польской культуры сделал Витебск столицей трёх государств, чем город встречает иностранных гостей, что и кого можно встретить на "Славянском базаре", и как обилие музыкальных мероприятий меняет жизнь горожан.

"Звёздными выходками" двадцать восьмой "Славянский базар" в Витебске не отличался: не целовал сцену Летнего амфитеатра, как в прошлом году, Николай Басков, не приставали с чрезмерно тесными объятиями к исполнительницам ретивые поклонники, почти незаметными были огрехи с "обязательной из-за телетрансляции" плюсовой фонограммой. Внушительную серьёзность развлекательным мероприятиям придавали как юбилейные события (празднование 20-летия Союзного государства Беларуси и России в рамках фестиваля совпало с 50-летием ВИА "Песняры"), так и многолетние традиции праздника.

Прообраз "Славянского базара" – первый фестиваль польской культуры – в Витебске провели в 1988 году. Польской потому, что в городе-побратиме Витебска Зелёна Гура задолго до этого решили организовать фестиваль культуры советской. Эта традиция закончилась, не успев начаться, исчезнув вместе со страной Советов. Впрочем, вскоре три независимых государства – Беларусь, Украина и Россия – основали здесь музыкальное торжество под названием "Славянский базар".

"Это – бренд Беларуси, это бренд тех стремлений, которые реализуются в области культуры и искусства. Конечно же, речь идет не только о славянских странах, не только о славянских народах. Фестиваль является жемчужиной вообще в культурной жизни нашей страны", – сказал министр информации Беларуси Алесь Карлюкевич.

"Славянский базар" считается единственным ежегодным мероприятием, которое относительно массово привлекает в Беларусь туристов. В этом году иностранным обладателям билетов на концерты разрешили пересекать белорусскую границу без визы. Традиционно только лишь участников фестиваля набирается 5000, а рядовых зрителей - и того больше. Чтобы разместить гостей, город превращает в гостиницы даже студенческие общежития, а также помещения оздоровительных комплексов и кадетских училищ.

"Славянский базар" в Витебске © Сяржук Гавриленко

На первый взгляд, "Славянский базар" представляет собой совместные гастроли звезд белорусской и иностранной эстрады, хотя центром праздничных мероприятий является международный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. С течением времени в фестивале начали принимать активное участие представители все большего количества стран.

Не удивительно: целью конкурса является раскрытие и поддержка молодых талантов, популяризация музыкальной культуры и искусства, а также обеспечение взаимодействия и диалога культур разных стран.

Участвующие как в Детском музыкальном конкурсе, так и в конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни соперники юны, но по-взрослому серьёзно настроены на Победу, уверенно шагая "через искусство к миру и взаимопониманию" (так называется одна из основных премий фестиваля). На этот раз "Славянский базар" собрал представителей разных и не совсем славянских стран, в том числе Мальты, Израиля, Индии. Защищать честь Литвы на сцене концертного зала "Витебск" на этот раз пришлось Кристийонасу Городецкису, а на сцене Летнего амфитеатра – Паулине Паукштайтите.

"Славянский базар" в Витебске © Сяржук Гавриленко

"Можно, конечно, по-разному относиться к песенной культуре, которая здесь наиболее массово представлена, это российская поп-музыка, в подавляющем большинстве, хотя в последнее время она все более дрейфует в интернациональном направлении, появляется что-то более современное, но основными хедлайнерами являются российские поп-звезды. И для Витебска, я считаю, это основное культурное событие на протяжении года, которое здесь есть. "Славянский базар" называется международным фестивалем, но международность здесь определённая. Он наиболее широко известен на просторах бывшего Советского Союза", – заявил витебский журналист Сергей Серебро.

"Фестиваль для нас, для Витебска и для всех приезжих – это, конечно, большой праздник, время веселья, и мне кажется, что с каждым годом он будет привлекать все больше людей, а также те страны, с которыми мы ещё не сотрудничаем, хотя это количество уже переваливает за 60. Думаю, что Витебск не будет стоять на месте, делаясь с каждым годом все красивее", – сказала студентка из Витебска Карина Иванова.

"Я считаю, что фестиваль изменился: когда-то мы начинали с трёх стран, основательниц "Славянского базара" Украины, России и Беларуси, а сейчас это количество растёт, и ежегодно вносятся новые программы, и, соответственно, популярность "Славянского базара" растёт, что обязательно даёт большой плюс нашему городу как городу культурному рядом с иными такими же городами, как Минск, например, где, в принципе, также есть множество фестивалей", – добавила она.

Путь конкурсантов к победе сложен и извилист: соревнование молодых исполнителей происходит в два этапа. Сначала конкурсанты представляют жюри и зрителям свои вокальные данные, исполняя песни на одной из на одном из славянских языков. И здесь участники фестиваля из Центральной и Восточной Европы имеют очевидные преимущества перед соперниками с других стран. Второй этап соревнования называется "Мировой хит". Впрочем, победитель определяется в финале конкурса.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" ежегодно проходит главным образом в специально построенном Летнем амфитеатре, которые жители города ласка ласково называют "Ямой". Сто лет тому назад здесь проходило русло Замкового ручья. Концертную площадку в осушенной низине создали, чтобы зрителям не мешал получать наслаждение от музыкальных композиций шум городских улиц. Несколько лет тому назад над амфитеатром, рассчитанным на 6500 мест, построили крышу, которая должна защищать участников мероприятия от непогоды.

"Мы живём, в общем, жизнью фестиваля. У кого как получается, но стараемся, – говорят жители города. – Жизни это не мешает. Все нормально. А если кому надоело, то… Вот мы на дачу идем".

"Славянский базар" в Витебске © Сяржук Гавриленко

Ни единой лишь эстрадной песней живёт город Витебск в середине июля. Вот уже который раз витебские улицы превращаются в импровизированную сцену для почти тысячи актеров, музыкантов, а также других творческих личностей и коллективов. Зрителями интерактивных постановок обычным городским прохожим позволяет стать фестиваль уличного искусства "На семи ветрах". Активное участие в нем принимают представители Нигерии, Эквадора и даже Кубы. Впрочем, по мнению жителей Витебска, для полноценного участия в культурных мероприятиях горожанам необходимо решить непростую финансовую проблему.

"Очень даже нравится эта праздничная атмосфера, все эти гулянья, очень много музыкантов, которые выступают на улице. В прошлые годы мы ежегодно ходили на концерт, а сейчас пенсионерам с деньгами немножко напряжно, поэтому не получается. А вообще очень здорово, очень красиво, город меняется, приятно принимать гостей. Я думаю, что жители города к этому всегда хорошо относятся. Бывают, конечно, разные нюансы, но вообще здорово", – сказала жительница Витебска Татьяна.

"Славянский базар" в Витебске

"На "Славянский базар" люди копят. На самом деле в Витебске есть такое явление – люди копят целый год, чтобы попасть на какой-нибудь концерт. Они откладывают деньги, и поэтому другие культурные мероприятия от этого не получают ничего. Я думаю, что организаторам следует подумать и над самим названием, чтобы вложить в него что-то действительно сильное: Фестиваль искусств называется "базаром". Хочется, чтобы это было искусство не только массовое, на которое идут просто повеселиться, а искусство, которое заставит людей задуматься и что-то почувствовать. Витебск готов принимать людей с высоким интеллектом и чувством, что такое эстетика, и что такое Витебск по сути", – подчеркнул Алесь Замковский.

Цена за билет на программу Дениса Майданова "Ничего не жаль" была в пределах 13-24 евро. Валерий Леонтьев с концертной программой "Я вернусь" ценился пониже: 11-24 евро. За возможность попасть на юбилейный концерт "Всё для тебя!" Стаса Михайлова восторженные поклонники творчества российского исполнителя не жалели и 30 евро. Дороже всего зрителям обошлось присутствие на торжественном открытии фестиваля: цена возможности всем залом стоя приветствовать Александра Лукашенко, выходящего на сцену Летнего амфитеатра, стартовала от 28 и заканчивалась в районе 85 евро.

"По мере возможности, конечно, я стараюсь посещать фестиваль, а именно те концерты, которые интересно мне. Большим ажиотажем пользуется открытие и закрытие "Славянского базара", где бывает большое количество туристов из разных стран, задолго бронируются билеты, и это всегда сопровождается приездом нашего президента", – сказала студентка Карина.

"Я хочу сказать, что город Витебск чистый, и люди стараются сохранять эту частоту и не только к фестивалю, а просто так. У меня дочки работают в музее Марка Шагала, и когда к ним приезжают из других городов, и даже иностранцы, и поляки, и немцы, на экскурсию, то первое, о чем они всегда говорят, это то, что город чистый. Всё зависит от жителей города, которые сами стремятся поддерживать порядок и чистоту", – сказала жительница Витебска Татьяна.

Витебск - "культурная столица трёх государств" © Сяржук Гавриленко

Многочисленные мероприятия неизбежно меняют лицо международного фестиваля "Славянский базар в Витебске". За почти три десятилетия своего существования международный фестиваль искусств претерпел значительные изменения. Между тем жители города уверены: останавливаться на достигнутом нельзя, необходимо совершенствоваться далее.

Или хотя бы возродить былое: после террористического акта в 2008 году в Минске карнавальная составляющая фестиваля "Славянский базар" исчезла – улицы во время мероприятий стали преграждать милицейскими кордонами с личным досмотром. Желающим попасть во время фестивальных мероприятий даже не на концерт, а просто в центр города необходимо проходить минимум две проверки сотрудниками правоохранительных органов. Впрочем, жители Витебска надеются, что со временем карнавальное настроение в город вернётся.

"Я считаю, что на сегодняшний день "Славянский базар" должен искать какие-то новые подходы и форматы. Это происходит постепенно, например, фестиваль уличных театров "На семи ветрах", Театральный квартал – это все интересно, потому что красивые концерты белорусских и русских попсовых музыкантов в так называемой "Яме" много кому надоели, хотя люди и идут с радостью. Я считаю, что мы должны стремиться развивать высокую культуру, а "Славянский базар" во многом развращает людей", – заявил Алесь Замковский.