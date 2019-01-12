Новая дата голосования – 15 января. А сам выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года в 23.00 ч. по лондонскому времени.

Один из вариантов выхода Великобритании – "жесткий" "Брексит". Он предполагает, что Великобритания покинет в том числе европейский Таможенный союз. Для страны это означает возвращение таможни на границе с ЕС и таможенных пошлин.

Но у этого варианта есть явные минусы. Дело в том, что членство Англии в Евросоюзе решало "ирландский вопрос": отсутствовала граница между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и независимой Республикой Ирландия. Отсутствие границы давало людям с ирландской национальностью ощущение единства. Но при "жестком" "Брексите" между британской Северной Ирландией и независимой Республикой Ирландия должна пройти таможня и граница. А это может вызвать новый всплеск ирландского сепаратизма, включая теракты и вооруженную борьбу.

Кроме того, "Брексит" уже привел к снижению роста английского ВВП до 2,5%. По данным же Сассекского университета, опросившего тысячу крупнейших британских компаний, 79% из них опасаются повышения таможенных пошлин, а 61% ожидает задержку поставок из-за появления таможни. Проблема в том, что сутью "Брексита" и был выход из Таможенного союза, но политических и экономических последствий решения никто до конца не предусмотрел.

Второй вариант – "мягкий" "Брексит", предложенный премьер-министром Терезой Мэй. Суть его в том, что иммиграцию в Великобританию предлагают ограничить, но временно остаться в Таможенном союзе. Это решает "ирландский вопрос". Согласно плану, постепенно будет подготовлено и подписано соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом. И тогда страна плавно выйдет из Таможенного союза, примерно до конца 2020 года.

Но и тут возникают проблемы. Во-первых, против Терезы Мэй выступает часть сторонников "Брексита" – депутатов Консервативной партии, которую она и возглавляет. Ведь если оставаться в Таможенном союзе, для чего тогда вообще затевали "Брексит"? Во-вторых, против "мягкого" варианта выступает и сам Евросоюз. К примеру, глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что соглашение по выходу из Великобритании, сформулированное 25 ноября прошлого года, не может быть изменено. Ведь свободное передвижение людей и товаров – единая основа Евросоюза, и нельзя отказаться от одного, оставив другое. Вызывает озадаченность и соцопрос, проведенный центром исследований общественного мнения YouGov. "Мягкий" вариант выхода поддерживают только 25% опрошенных, тогда как 46% выступают против.

Третий вариант – провести в Великобритании повторный референдум. У этой идеи немало сторонников. По данным той же YouGov, 47% опрошенных считают выход из ЕС неверным шагом, а 45% респондентов в случае нового референдума проголосовали бы за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Впрочем, 31% все равно высказались бы за выход.

По данным газеты The Sunday Times, двое сторонников Терезы Мэй ведут секретные переговоры с оппозиционной партией лейбористов по вопросу повторного референдума. Это глава аппарата премьер-министра Гэвин Барвелл и член кабинета министров Дэвид Лидингтон. Проблема в том, что и среди лейбористов, как и среди консерваторов, единства в этом вопросе нет. Глава партии – сторонник "Брексита" Джереми Корбин, но подавляющее большинство ее членов – за повторный референдум и членство в ЕС.

Впрочем, повторный референдум по сути – идеологическая мина под Великобританию. Он подорвет не только доверие населения к власти, но и вообще к демократическим ценностям, на которых основано общество. А это может грозить непредсказуемыми политическими изменениями.

Словом, ситуация вокруг "Брексита" становится все более неопределенной, что вызывает напряжение как среди английских политиков, так и среди рядовых граждан. Дата же выхода из ЕС, 29 марта 2019 года, стремительно приближается. Многие эксперты сходятся во мнении о том, что единственный выход британского премьер-министра – обратиться к Евросоюзу с просьбой перенести дату выхода. Но даже в этом случае нет гарантии, что ЕС на это согласится.