После окончательного выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) правительство Ее Величества гарантирует, что будет и дальше выполнять ключевые обязательства перед странами Балтии. Об этом DELFI рассказала Майя Сивагнанэм – глава директората британского МИД по вопросам Северной и Центральной Европы. Однако четких гарантий, что права сотен тысяч выходцев из Литвы, Латвии и Эстонии сохранятся в том же виде, как это было до "Брексита", сегодня нет.
Майя Сивагнанэм
© Фото – Нора Кревнева-Байбакова

По словам Майи Сивагнанэм, Британия заинтересована в "сильных отношениях с балтийскими республиками" после "Брексита". Ключевыми приоритетами, говоря о двустороннем сотрудничестве и с Литвой, и с Латвией, и с Эстонией, остаются оборона и совместные проекты в области безопасности. Уже сегодня власти могут гарантировать, что британские военные не покинут место уже постоянной дислокации на территории стран Балтии – выход из ЕС на это не повлияет.

Статьи по теме:
Тереза Мэй уходит. Кто поведет Британию к Brexit?  (4)
Бориса Джонсона вызвали в суд, обвинив во лжи о "брексите"  (4)

"Британские военные продолжат охранять границы балтийских республик. Более того, мы не исключаем, что наше присутствие в странах Балтии может увеличиться, - сказала она, напомнив, что с начала 2017 года в Эстонии расквартирован многонациональный батальон НАТО под командованием Великобритании, всего же в республике дислоцированы 900 военнослужащих из Соединенного Королевства. – Кроме этого, ключевыми приоритетами совместного партнерства остаются наука, образование и инновации. Мы сотрудничаем по этим направлениям и продолжим наращивать его темпы", - констатировала Майя Сивагнанэм.

Эмигранты в подвешенном состоянии


Говоря о многочисленных опасениях, связанных с "Брекситом", Майя Сивагнанэм утверждает, что родным и близким эмигрантов из стран Балтии, равно как и руководству балтийских республик, не стоит переживать за судьбу соотечественников – британское правительство гарантирует, что защитит их права на должном уровне, но в будущем все может поменяться.

"С самого начала премьер-министру Великобритании было предельно ясно, что защита прав живущих в Соединенном Королевстве граждан ЕС и, в свою очередь, граждан Британии, проживающих в ЕС, станет первостепенным приоритетом на переговорах, - сказала Майя Сивагнанэм, подчеркнув, что стороны уже пришли к согласию по этому вопросу. – Соглашение, которое было достигнуто и на данный момент изложено в тексте сделки о выходе Британии из ЕС, обеспечит гражданам ЕС уверенность в своих правах в будущем", - уверяет полномочный представитель МИД.

Один из основных вопросов, волнующих Вильнюс, лежит в социальной плоскости. Поскольку Британия до сих пор официально не вышла из ЕС, так как две ключевые партии в лице консерваторов и лейбористов не могут договориться между собой, на каких условиях страна готова покинуть сообщество, то достигнутая премьером Терезой Мэй сделка с Брюсселем пока не имеет реальной силы. Сегодня, лишь по официальным данным, в Соединенном Королевстве живут и работают около 300 000 граждан Литвы, которые пользуются обширными правами и льготами – вопрос в том, не изменится ли их правовое положение после "Брексита".

Майя Сивагнанэм
Майя Сивагнанэм
© Фото – Нора Кревнева-Байбакова

"На данный момент мы договорились о защите прав граждан ЕС в Великобритании и граждан Соединенного Королевства в ЕС в соответствии с соглашением о выходе из сообщества, что включает в себя: право на пребывание в стране, в которой они сейчас проживают до окончания "периода имплементации"; защита тех, кто работают как иностранные работники; предоставление возможности близким членам семьи присоединиться к (работающим в Британии гражданам ЕС. – Прим. Ред.) на основе текущих правил ЕС, но в том случае, если эти отношения имели место быть до окончания "периода имплементации". Все члены семьи, законно проживающие с гражданином ЕС, к завершению "периода имплементации" тоже будут защищены", - сказала Майя Сивагнанэм, не уточнив, тем не менее, что ждет людей после завершения упомянутого "периода имплементации", который формально должен продлиться еще два года после выхода Британии из ЕС – в течение этого времени отношения со странами ЕС будут действовать в том же виде, что и сейчас.

Также она заверила, что власти Британии обязуются сохранить все взносы, которые трудящиеся из ЕС внесли в те или иные системы или фонды социального страхования. Все права мигрантов, которыми они пользовались до сих пор, основываясь на этих выплатах, - сохранятся. Это же касается и тех выходцев из стран Балтии, кто пользуется европейской картой медицинского страхования. Последняя дает право гражданам ЕС получать медуслуги в других европейских странах, расходы на которые полностью или частично оплачивают больничные карты. Сегодня британцы подтверждают ее юридическую силу, но это опять же касается "периода имплементации".

"Brexit"
"Brexit"
© Shutterstock

Вопрос, что будет дальше остается открытым. В конечном итоге все будет зависеть от внутренней расстановки сил. Смогут ли консерваторы прийти к общей позиции, что будет представлять из себя новый кабинет министров, каково будет окончательное решение властей о том, что именно должно быть прописано в сделке с ЕС и согласится ли Брюссель с новыми условиями официального Лондона. До того парламент Великобритании трижды голосовал против соглашения Мэй по "Брекситу", значит, его будут менять, но проблема в том, что позиция Еврокомиссии по поводу сделки о выходе Британии из ЕС даже на фоне ухода Мэй остается неизменной. Последний названный Брюсселем срок выхода Соединенного Королевства из Евросоюза – 31 октября 2019 года.

Встреча DELFI c Майей Сивагнанэм прошла в Лондоне в рамках Глобальной конференции по свободе СМИ.

Статьи по теме:

Партия Брексита заняла первое место на выборах в Европарламент в Британии (1)

Новая Партия брексита во главе с Найджелом Фараджем...

Пресса Британии: Терезе Мэй пора уходить (9)

Все британские газеты пишут о том, что политическая...

Тереза Мэй согласилась на голосование о новом референдуме по Brexit (1)

Премьер -министр Британии Тереза Мэй объявила, что...

Мигранты из стран Балтии о Brexit: "Успел заскочить в последний вагон" (17)

Пока в коридорах Вестминстера и Брюсселя решается...

"Брексит" отложен до 31 октября: ЕС дал Британии длинную отсрочку (15)

Европейский союз на экстренном саммите вечером 10...

Раскол Европы. Brexit привел ЕС и Британию к краю пропасти: кто оступится первым? (9)

Трехлетний развод привел Британию и Евросоюз к краю...

Общество

"Брексит": Британия гарантирует странам Балтии военную защиту, а по положению мигрантов остаются вопросы (7)

После окончательного выхода Великобритании из...

Ученые исследовали затонувший лес каменного века неподалеку от Клайпеды

Польские и литовские ученые изучили древние останки...

Самая ужасная прогулочная тропа в Литве: на что ушли 100 000 евро (11)

Запущенная, обросшая мхами, лишайниками и крапивой. Так...

Литовское отделение исключено из организации защиты наследия ИКОМОС (4)

Литовское отделение исключено из Международного...

Истребители НАТО четыре раза сопроводили российские самолеты над Балтикой (2)

Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители НАТО...

TOP новостей

Премьер Литвы: налог на автомобили и недвижимость введут с 1 января  Карбаускис придерживается иного мнения (14)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис проверяет,...

В Литве налогами обложат почти все автомобили: минимальный налог 20 евро в год (111)

Власть в Литве решила бороться с дизельными...

Науседа прибыл с визитом в Латвию: мы - братья и должны общаться, как братья (9)

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с рабочим...

"Брексит": Британия гарантирует странам Балтии военную защиту, а по положению мигрантов вопросы остаются (7)

После окончательного выхода Великобритании из...

Парламент Литвы выразил доверие премьеру Саулюсу Сквернялису (3)

Во вторник литовский парламент выразил доверие...