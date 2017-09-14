Бразаускене избежала денежного штрафа за ДТП в тоннеле

После ДТП Бразаускене была доставлена в больницу. Через несколько часов она покинула больницу, ей назначили амбулаторное лечение. После осмотра выяснилось, что травмы женщине нетяжелые.

В среду после обеда представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Паилюс Радвилавичюс подтвердил DELFI, что в момент совершения ДТП Бразаускене была трезвой.

"Водитель ехала на небезопасной скорости, но допустимую скорость не превысила", – сказал он.

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По его словам, Бразаускене нарушила 127 пункт ПДД. За это нарушение могут назначить штраф в размере 10-12 евро или предупреждение.

Бразаускене сделано предупреждение. "Если человек в первый раз совершает административное или иное правонарушение, если нет отягчающих вину обстоятельств, ему назначается минимальное наказание. В данном случае – предупреждение", – пояснил Радвилавичюс.

Во время ДТП были повреждены стены тоннеля на ул. Гележинё Вилко. Городу нанесен ущерб, который должна погасить страховая компания. Если автомобиль не застрахован, то это придется сделать Бразаускене.

DELFI с Бразаускене связаться не удалось. Она ответила на звонок, поблагодарила за внимание и прекратила разговор.

DELFI напоминает, что ПДД Бразаускене нарушает не первый раз. В апреле 2016 г. по дороге в Швянченис она значительно превысила скорость - больше чем на 50 км/ч. Ей был назначен штраф в размере 289 евро и на месяц лишили прав.