Пожелание узаконить подземное стрельбище длиной 309 метров выразила в Тракайском суде признанная третьим лицом в гражданском деле компания Geovika, принадлежавшая Ю. Борисову.
Снести секретное стрельбище предписано гражданину России Ю. Борисову, который начал оборудовать усадьбу в деревне Вайняй более 15 лет назад. Впоследствии этот участок земли приобрела компания Geovika, в управлении которой он находится до сих пор. Факты о тайно и без разрешения оборудованном тире обнародовала по время бракоразводного процесса жена предпринимателя Ирина Борисова.
Проживающий в России Ю. Борисов сейчас работает генеральным директором компании по производству вертолетов, которая контролируется оборонным ведомством РФ.
Тракайский суд отложил заседание до 19 февраля - за это время Ю. Борисов и Geovika должны подготовить свои предложения. Снести подземное строение Ю. Борисов должен был до середины мая 2017 года.
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