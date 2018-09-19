Представители мэрии не отрицают – жалобы поступили не только от жителей Gudelių šilаs, но и от вильнюсцев из других микрорайонов, поскольку новые дома должны появиться в разных районах Вильнюса. Однако мэрия уверяет, что зеленые насаждения от этого не пострадают, а строительство домов связано с расширением городской инфраструктуры.

Жители рассказали LRT.lt, что мэрия в 2006 г. утвердила детальный план, в котором охарактеризовано использование территории квартала Gudelių šilаs и близлежащих территорий.

Но в прошлом году новые власти города - либералы и поляки, решили изменить детальный план.

По словам жителей, часть территории хотели вернуть в виде собственности и застроить многоквартирными домами. По данным жителей, на 0,4 га сейчас растет лес, еще на 0,1 га лес подрастает, что подтверждают справки лесничих. Правда, этот лес не включен в регистр лесов страны, но по плану от 2006 г. - это лесная зона. Жители одобрили детальный план в 2006 г. при условии, что зеленые насаждения сохранят.

Позже, по словам жителей, мэрия, несмотря на утвержденный план и все договоренности, стала менять назначение территории на территорию под строительство многоквартирных домов.

Узнав об этом, жители обратились в мэрию и представили выданную лесничими справку, предложили не менять назначение территории. Но их заявление было отклонено. Жители обращались к самому мэру Ремигиюсу Шимашюсу, просили о встрече, но их обращение было проигнорировано.

Тогда жители обратились в Государственную службу планирования территорий и строительства (ГИПТС). Она провела проверку и выяснила, что все изменения плана - незаконные, поскольку мэрия перед изменением плана не обратилась в Национальную земельную службу (НЗС). ГИПТС распорядилась остановить изменения до получения разрешения НЗС.

Тогда мэрия обратилась в НЗС за разрешением.

"И это несмотря на то, что несколько лет назад, когда жители просили мэрию разрешить оборудовать спортплощадку, мэрия ответила, что разрешения не будет, пока не уточнены границы леса", – указали жители.

Член горсовета Альгис Чапликас сказал, что получил жалобу жителей Gudelių šilas, которые пытаются сохранить лес. Он сделал запрос в администрацию мэрии, чтобы выяснить, почему игнорируют обращения жителей.

"Мэрия формирует отдельный участок, который скорее всего предназначен для возвращения собственности. А если для возвращения, значит, там появится многоквартирный дом. Таких конфликтов много", – сказал член горсовета. Он не жалел критики в адрес нового плана, заметив, что его готовят хаотично, безответственно, не согласовывая интересы.

Представитель Вильнюсской мэрии Раймонда Рудукене, комментируя ситуацию сказала, что мэрия выполняя обязательства в рамках возвращения земли, начала корректировать детальный план, утвержденный в 2006 г.

"Планируемая территория не включена в кадастр государственных лесов. (...) На данный момент получены условия всех ведомств для подготовки детального плана, включая НЗС, которая не была против перепланировки территории", – сказала Рудукене.

Чапликас заметил, что жалоб поступает намного больше. На самом деле, как информировала пресс-служба мэрии, новые многоквартирные дома будут строить по всему городу. Жалобы поступают почти по поводу каждого из проектов.

По словам специалистов пресс-службы, на территориях, у которых есть статус зеленых насаждений, дома строить не будут.

"Высотные здания появятся в основном на правом берегу Нерис (Architektūrinė kalva), а также в центральной зоне у Дома печати (у проспекта Пилайтес между проспектом лайсвес и Западной объездной дорогой)", - информировал представитель предприятия мэрии "Вильнюсский план" Миндаугас Грабаускас, заметив, что в других местах будут строить дома в 5-9 этажей.

По его словам, размещение планируемых домов связано с имеющейся городской инфраструктурой, приоритетами и возможностью ее развития. По его словам, согласно прогнозам, до 2030 г. число постоянных жителей в Вильнюсе увеличится на 20 000: с 545 280 до 565 400.

На вопрос, как новые дома изменят зеленую часть Вильнюса, он сказал, что ничего не изменится, поскольку в плане предусмотрены и новые зеленые насаждения.

"Сколько, каких и когда домов появиться, зависит и от спроса, но хотят, чтобы строительство было комплексным, со всей необходимой инженерной, социальной, инфраструктурой, зелеными насаждениями", – сказал Грабаускас.