С другой стороны, на сегодняшний день же зарегистрировано больше 7000 строительных компаний. Во время строительного бума их было в два раза меньше. Однако, по данным Центробанка Литвы, этот сектор сталкивается с проблемами и фиксируется много банкротств.
О ситуации в этом секторе журналист портала говорил с главой MC Grupė Аудрюсом Моцкусом и директором Литовской ассоциации развития строительного сектора Миндаугасом Статулявичюсом.
"Живучесть строительного сектора связана с общим экономическим ростом. Важно, сколько денег попадает на рынок. Пока в Литву приходят деньги, их большая часть одет именно в строительный сектор", – сказал Моцкус, сравнив этот сектор с американскими горками.
20 лет назад строителям платили меньше всего денег. Перед кризисом они внезапно стали самыми высокооплачиваемыми работниками. Потом опять был спад. В 2010 г. расценки были низкими, работы не хватало.
"Сейчас снова наблюдается пик, сектор быстро растет и расценки с зарплатами приближаются к тем, которые наблюдаются на Западе. Это значит, что в сектор приходит больше людей", – сказал Моцкус.
Он сказал, что совершенно прозрачный "белый" рынок - это компании, получающие государственные заказы, "серый" - рабочие по патентам, "черный" – физические лица и нелегалы, которые не платят никаких налогов.
Статулявичюс согласен с коллегой, он сказал, что Литва - страна строителей, в хорошие времена этот сектор создает 20% ВВП. Если прибавить смежные отрасли, то получится треть экономики страны. Сложно оценить, сколько работников этого сектора - нелегалы.
"Особенно много "тени" в сфере отделки и строительства частных домов", – сказал Статулявичюс.
Он подчеркнул, что весь строительный сектор для бизнеса достаточно рискованный, поскольку в этой сфере много работ по лицензиям и разрешениям, много контролирующих ведомств.
По оценке Моцкуса, строительство частных домов - это рынок стоимостью 500 млн. евро, где нет никакого контроля, поскольку большинство домов формально строят сами владельцы.
Однако собеседники заметили, что ограничениями "тень" не изжить.
"Сейчас в Вильнюсе в год продают 3800 новых квартир. Отделочные работы обошлись бы в 70–80 млн. евро. Половина стоимости - материалы. Тут "тени" почти нет, поскольку люди покупают их в магазинах. Остается зарплата. При продаже квартиры с отделкой государство дополнительно получит на 6 млн. больше НДС. Но я не думаю, что только благодаря этому официально увеличится зарплата строителей", – сказал Моцкус.
Он подчеркнул, что из-за этого требования утратили бы часть рынка, в результате налогов получали бы меньше, чем сейчас. Грубо говоря, если сейчас квартира стоит 60 000 евро, отделка 20 000 евро. В результате подорожает жилье, которое покупают на деньги из банка, увеличится первый взнос, значит снизится число покупателей.
"Что касается запрета на продажу жилья без отделки, то человек, покупающий жилье с отделкой, получает гарантию на отделочные работы, возможно, скидки, поскольку закупается большое количество материалов. Кроме того, чаще всего покупателю проще получить кредит на квартиру с отделкой. Если все правильно расставить, ввести переходный период, то государству это принесет пользу", – считает Статулявичюс.
Моцкус считает, что "теневой" рынок существует во всех странах и такая борьба, как сейчас, когда касается малого бизнеса – это вытеснение его с рынка и предоставление больше места крупному – не всегда логична.
"Нам нужен средний класс. К примеру, если мы продаем квартиры только с отделкой, то вытесняем с рынка рабочих, которые работают на себя, отдаем рынок компаниям. это будет как в сфере торговых центров в городах, где уничтожили малый бизнес. Это неправильный путь", – считает Моцкус. Он предлагает менять налоговую систему.
Например, в Великобритании доходы до 10 000 фунтов стерлингов в год налогами не облагаются. С другой стороны, надо шевелить "теневой" рынок, но это дело ведомств, а не запретов.
"Я думаю, больше "тень" не в строительном секторе, а в сфере аренды жилья. Несмотря на то, что Государственная налоговая инспекция угрожает, но реальных действий нет. Легальные игроки в этой сфере не могут конкурировать с нелегалами", – считает Статулявичюс.
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