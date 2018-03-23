Статистика ужасает - только с начала прошлого года, когда ввели уголовную ответственность для водителей, в организме которых бывает от 1,5 промилле, в Литве было начато больше 5700 расследований.

По словам прокурора Клайпедской участковой прокуратуры Юозаса Сикаса, ужесточение ответственности водителей не напугало. Их не пугают и тысячные штрафы, арест на 15-90 суток или лишение свободы на срок от 3 месяцев до года. Он заметил, что кроме того, за такое нарушение полагается лишение прав - пока на срок до 3 лет, а вскоре введут до 5 лет, и конфискация транспортного средства (даже если оно не принадлежит самому пьяному водителю).

Сикас заметил, что молодые водители совсем не думают о последствиях.

"Запись "судим" в базе данных будет проблемой в будущем, вероятно – будет поводом для отказа принять на работу на госслужбу. И в частном секторе работодатель может не взять такого работника, если работа связана с вождением" – заметил прокурор.

По его мнению, больше всего в результате таких действий страдает семья нарушителя. Из-за больших штрафов, сложнее обеспечить семью финансово, в результате ухудшается и психологический климат.

Начальник Дорожной полиции Клайпеды Миндаугас Джермейка заметил, что одних штрафов и конфискации автомобиля с лишением прав - мало. Полиция уже давно говорит о необходимости вернуть систему штрафных баллов. Джермейка также считает, что штрафы слишком невелики, что их надо повышать. Он привел в пример Австралию, где за превышение скорости на 20 км/ч полагается штраф 850 евро, а в Литве - всего 20 евро.

Джермейка указал также, что из-за бреши в законе, многие водители, в организме которых было 1,5 промилле или больше, избегают уголовной ответственности, если не сдают анализ крови. По ныне действующему закону, основание для уголовной ответственности - данные, полученные в результате анализа крови на концентрацию алкоголя. Если человек не сдает кровь, его наказывают как за административное правонарушение.

По словам главврача Клайпедского центра психического здоровья Александраса Славитскиса, ужесточение наказания проблему не решит. Он также не верит, что попытки властей отучить людей от выпивки, не даст необходимого результата.

"Основная проблема – отсутствие культуры и легкомысленное отношение. Люди верят в чудо – их не поймают, и они поедут дальше. Запреты нужны, но они эффективны лишь тогда, когда проводится 100% контроль, а это невозможно", – сказал психиатр.

"В основе должно лежать осознание. Наверное, работать надо уже с детьми школьного возраста – предоставлять им информацию о том, что употребление алкоголя должно быть умеренным. Это не цель, а всего лишь средство. Информация об умеренном употреблении алкоголя была бы намного более полезной, чем наказания и запугивания. Запугивания, к сожалению, не помогают", – заметил он.