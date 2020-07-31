Кубилюс сказал, что, возможно, прогнозы относительно последствий кризиса были неверными.

"Экономика не понесла такой большой ущерб, какой прогнозировали. Это такой вопрос - точны ли были прогнозы в начале пандемии, ведь на самом деле в такое время делать прогнозы непросто. Пессимистических прогнозов было много, но, возможно, не все они были надежными", – сказал Кубилюс.

У него вызывает вопрос использование взятых в кредит средств.

"Второй момент – насколько решения властей помогли устоять перед лицом пандемии? Можно, наверное, порадоваться, что все заслуги правительство присваивает себе, но остается вопрос рациональности использования средств.

Не то, что власти врали в кредит большие деньги и тратили их направо и налево – размер долга тоже надо учитывать. Именно долги вызывают у меня беспокойство, скоро наступит осень, надо думать обо всяких ограничениях для бизнеса. Уже нельзя будет так смело использовать средства, как в первой половине года", – сказал Кубилюс.

На вопрос, как он поступил бы на месте Сквернялиса, он ответил, что для начала - не лгал бы.

"Я бы старался сразу говорить всю правду – в начале со стороны властей было много дезинформации о готовности. Но потом выяснилось, что резерва на необходимые средства нет", – сказал Кубилюс.

"То, что скрывали правду - неправильный шаг. Второй момент – деньги, которые выделили на оживление экономики, я бы распределял их, советуясь с парламентом, экспертами, бизнесом, – сказал собеседник.

Он также обвинил власти в популизме.

"Я бы избегал популизма, повышения разных выплат перед выборами. Можно было подойти к разделу средств более рационально", – сказал Žinių radijаs Кубилюс.

Он сказал, что поддерживает замечания президента Гитанаса Науседы о том, что надо действовать в соответствии с планом.

"Но почему не поднимали вопрос ответственности, когда брали миллиарды и тратили их направо и налево. Почему тогда об этом не говорили, это надо было делать уже весной", – сказал Кубилюс.