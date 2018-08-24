На улицах литовских городов растет число электросамокатов, а с ними и ДТП с участием этого транспорта, во время которых страдают пешеходы, поэтому госведомства решают вопрос ограничения этих транспортных средств. Однако специалисты не скрывают, что на законодательном уровне регламентации появятся не скоро, на это может потребоваться несколько лет, пишет LRT.lt.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Это лето не только жаркое, но и более опасное для пешеходов. Рекордный рост продаж электросамокатов привел к росту ДТП с участием этого вида транспорта. Например, в Ниде две несовершеннолетние девушки на самокате сбили женщину с 4-летним ребенком.

Палангская полиция убеждена, что люди на самокатах превышают скорость. Полицейские арендовали электросамокат на взморье и выяснили, что он может развивать скорость 35 км/ч.

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"Полицейские прошли по ул. Й.Басанавичюса и предупредили владельцев пунктов проката, что они должны привести документы в порядок, поскольку такие самокаты - это не самокаты, а мопеды. Значит, они должны быть зарегистрированы и застрахованы, должны пройти техосмотр, арендующие их люди должны иметь права на управление транспортным средством подобного образца. Нас услышали, разве что еще кто-то частным образом сдает и не оформил все документы", – сказал глава Палангского комиссариата полиции Альгирдас Бутгинас.

"Сами водители должны ясно понимать, если они ездят на мощных электросамокатах, которые по своим характеристикам являются мопедами, в случае ДТП возникнет вопрос предъявления документов на регистрацию и водительского удостоверения. Если этого не будет, ждут серьезные неприятности. Поэтому я рекомендую интересоваться техническими характеристиками самоката, и только после этого брать его в аренду", – сказал представитель Министерства транспорта и коммуникации Видмантас Пумпутис.

Литовские ведомства уже в течение некоторого времени решают вопрос электросамокатов.

"На данный момент у нас есть определенная регламентация, но ее надо уточнять, четче регламентировать. Рабочая группа намерена это сделать, чтобы было конкретнее и понятнее. Чтобы были установлены критерии по мощности, скорости, массе самокатов, и их разделили на категории", – сказал вице-министр МВД Дарюс Урбонас.

Рабочая группа хочет ясно расписать весь регламент, затем проект должен одобрить парламент. Поправки к закону могут быть приняты в течение нескольких лет.

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