Это лето не только жаркое, но и более опасное для пешеходов. Рекордный рост продаж электросамокатов привел к росту ДТП с участием этого вида транспорта. Например, в Ниде две несовершеннолетние девушки на самокате сбили женщину с 4-летним ребенком.

Палангская полиция убеждена, что люди на самокатах превышают скорость. Полицейские арендовали электросамокат на взморье и выяснили, что он может развивать скорость 35 км/ч.

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"Полицейские прошли по ул. Й.Басанавичюса и предупредили владельцев пунктов проката, что они должны привести документы в порядок, поскольку такие самокаты - это не самокаты, а мопеды. Значит, они должны быть зарегистрированы и застрахованы, должны пройти техосмотр, арендующие их люди должны иметь права на управление транспортным средством подобного образца. Нас услышали, разве что еще кто-то частным образом сдает и не оформил все документы", – сказал глава Палангского комиссариата полиции Альгирдас Бутгинас.

"Сами водители должны ясно понимать, если они ездят на мощных электросамокатах, которые по своим характеристикам являются мопедами, в случае ДТП возникнет вопрос предъявления документов на регистрацию и водительского удостоверения. Если этого не будет, ждут серьезные неприятности. Поэтому я рекомендую интересоваться техническими характеристиками самоката, и только после этого брать его в аренду", – сказал представитель Министерства транспорта и коммуникации Видмантас Пумпутис.

Литовские ведомства уже в течение некоторого времени решают вопрос электросамокатов.

"На данный момент у нас есть определенная регламентация, но ее надо уточнять, четче регламентировать. Рабочая группа намерена это сделать, чтобы было конкретнее и понятнее. Чтобы были установлены критерии по мощности, скорости, массе самокатов, и их разделили на категории", – сказал вице-министр МВД Дарюс Урбонас.

Рабочая группа хочет ясно расписать весь регламент, затем проект должен одобрить парламент. Поправки к закону могут быть приняты в течение нескольких лет.