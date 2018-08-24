Это лето не только жаркое, но и более опасное для пешеходов. Рекордный рост продаж электросамокатов привел к росту ДТП с участием этого вида транспорта. Например, в Ниде две несовершеннолетние девушки на самокате сбили женщину с 4-летним ребенком.
Палангская полиция убеждена, что люди на самокатах превышают скорость. Полицейские арендовали электросамокат на взморье и выяснили, что он может развивать скорость 35 км/ч.
"Полицейские прошли по ул. Й.Басанавичюса и предупредили владельцев пунктов проката, что они должны привести документы в порядок, поскольку такие самокаты - это не самокаты, а мопеды. Значит, они должны быть зарегистрированы и застрахованы, должны пройти техосмотр, арендующие их люди должны иметь права на управление транспортным средством подобного образца. Нас услышали, разве что еще кто-то частным образом сдает и не оформил все документы", – сказал глава Палангского комиссариата полиции Альгирдас Бутгинас.
"Сами водители должны ясно понимать, если они ездят на мощных электросамокатах, которые по своим характеристикам являются мопедами, в случае ДТП возникнет вопрос предъявления документов на регистрацию и водительского удостоверения. Если этого не будет, ждут серьезные неприятности. Поэтому я рекомендую интересоваться техническими характеристиками самоката, и только после этого брать его в аренду", – сказал представитель Министерства транспорта и коммуникации Видмантас Пумпутис.
Литовские ведомства уже в течение некоторого времени решают вопрос электросамокатов.
"На данный момент у нас есть определенная регламентация, но ее надо уточнять, четче регламентировать. Рабочая группа намерена это сделать, чтобы было конкретнее и понятнее. Чтобы были установлены критерии по мощности, скорости, массе самокатов, и их разделили на категории", – сказал вице-министр МВД Дарюс Урбонас.
Рабочая группа хочет ясно расписать весь регламент, затем проект должен одобрить парламент. Поправки к закону могут быть приняты в течение нескольких лет.
Борьба с электросамокатами в Литве займет несколько лет (2)
На улицах литовских городов растет число...
Дыхание осени на взморье: как выглядит жемчужина литовского взморья
Нидские дюны – жемчужина не только Неринги и Литвы, но и...
Из-за высказываний Титова о командире литовских партизан предлагается обратиться в суд (25)
Комиссия по импичменту члену горсовета Клайпеды...
Муж скончавшейся в больнице женщины обратился в прокуратуру (2)
23 августа супруг скончавшейся в вильнюсской больнице...
TOP новостей
Из-за высказываний Титова о командире литовских партизан предлагается обратиться в суд (25)
Комиссия по импичменту члену горсовета Клайпеды...
Ошибка ценою в гражданство? Семья из Украины доказывает родство с литовским партизаном (60)
Уроженку украинского Донецка Марину Бутюкову, которая...
Полиция готовится к сентябрю: будет проверять безопасность детей, наказывать за использование телефонов (11)
К началу сентября готовятся не только жители крупных...
Муж скончавшейся в больнице женщины обратился в прокуратуру (2)
23 августа супруг скончавшейся в вильнюсской больнице...
Эксперты пояснили рост цен на горючее: дело не только в ценах на нефть (22)
Годовой рост цен на горючее в Литве обусловлен...