Двоих подозреваемых в поджоге задержали на месте происшествия - это дети 10 и 11 лет, уголовной ответственности им удастся избежать.
Единственное возможное наказание – административная ответственность за неприсмотр за детьми. К ней привлекут родителей детей.
Предприниматели могут обращаться в суд с требованием возместить стотысячный ущерб, однако они сказали, что не верят в возможность получить эти деньги, поскольку детей воспитывают матери-одиночки, у каждой из которых есть по шесть детей. Обе семьи входят в группу социального риска и живут на пособия в социальном жилье.
"Ущерб огромен, он может достигать и 1 млн. евро, мы ждем страховых экспертов, которые уточнят размер нанесенного ущерба. Все сгорело, а что не сгорело – залито водой, испорчено. Сгорела крыша, обгорели стены, товары, продукты, как наши, так и арендаторов – сгорел и архив, находившийся на чердаке. Но, к счастью, не пострадали ни работники, ни клиенты", - рассказала 25 июня глава компании Jurkeda, которой принадлежит сгоревшее здание, Дайнора Юркявичюте–Невулене.
Женщина и ее близкие, является самым крупным работодателем в Лаздийском районе. У них работают 250 человек, только в Jurkeda 88 работников.
Пожар в здании начался 23 июня, в 16 ч. Кучу картонных коробок во дворе магазина подожгли игравшие там малолетние дети. По стене здания и вентиляционной системе огонь мгновенно поднялся вверх, а после того как взорвался кондиционер, загорелась и деревянная конструкция крыши.
Подозреваемых полиция задержала еще во время тушения пожара на месте происшествия.
После пожара в городе не работает ни торговый центр, ни банк. Когда они откроются и что будет с работниками, пока неизвестно.
Рабочие нашли клад во время реконструкции аллеи Лайсвес (2)
Настоящий клад - горшок с 350 монетами времен Сигизмунда...
Большой пожар в Лаздияй нанес предпринимателям огромный ущерб (1)
23 июня в Лаздияй загорелось здание, принадлежащее...
Полиция нашла украденную на Лукишкской площади капсулу с документами (7)
26 июня полиция сообщила, что найдена украденная на...
Ждать осталось недолго: в Литву возвращается жара
В Литве на смену жаре пришла прохлада и дожди, однако...
В Литве рады росту иммиграции, но есть вопрос – кто возвращается (11)
В мае 2018 года в первый раз с 2004 г. в Литву приехало...
TOP новостей
В Литве рады росту иммиграции, но есть вопрос – кто возвращается (11)
В мае 2018 года в первый раз с 2004 г. в Литву приехало...
Ждать осталось недолго: в Литву возвращается жара
В Литве на смену жаре пришла прохлада и дожди, однако...
Во время реконструкции аллеи Лайсвес рабочие нашли клад (2)
Настоящий клад - горшок с 350 монетами времен Сигизмунда...
Большой пожар в Лаздияй нанес предпринимателям огромный ущерб (1)
23 июня в Лаздияй загорелось здание, принадлежащее...