Двоих подозреваемых в поджоге задержали на месте происшествия - это дети 10 и 11 лет, уголовной ответственности им удастся избежать.

Единственное возможное наказание – административная ответственность за неприсмотр за детьми. К ней привлекут родителей детей.

Предприниматели могут обращаться в суд с требованием возместить стотысячный ущерб, однако они сказали, что не верят в возможность получить эти деньги, поскольку детей воспитывают матери-одиночки, у каждой из которых есть по шесть детей. Обе семьи входят в группу социального риска и живут на пособия в социальном жилье.

"Ущерб огромен, он может достигать и 1 млн. евро, мы ждем страховых экспертов, которые уточнят размер нанесенного ущерба. Все сгорело, а что не сгорело – залито водой, испорчено. Сгорела крыша, обгорели стены, товары, продукты, как наши, так и арендаторов – сгорел и архив, находившийся на чердаке. Но, к счастью, не пострадали ни работники, ни клиенты", - рассказала 25 июня глава компании Jurkeda, которой принадлежит сгоревшее здание, Дайнора Юркявичюте–Невулене.

Женщина и ее близкие, является самым крупным работодателем в Лаздийском районе. У них работают 250 человек, только в Jurkeda 88 работников.

Пожар в здании начался 23 июня, в 16 ч. Кучу картонных коробок во дворе магазина подожгли игравшие там малолетние дети. По стене здания и вентиляционной системе огонь мгновенно поднялся вверх, а после того как взорвался кондиционер, загорелась и деревянная конструкция крыши.

Подозреваемых полиция задержала еще во время тушения пожара на месте происшествия.

После пожара в городе не работает ни торговый центр, ни банк. Когда они откроются и что будет с работниками, пока неизвестно.