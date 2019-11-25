Большинство жителей Литвы не одобряет партийное соглашение о последовательном повышении оборонного финансирования с тем, чтобы к 2030 году оно достигало не менее 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП), свидетельствует опрос, проведенный в ноябре компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus по заказу BNS.
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© DELFI / Orestas Gurevičius

Соглашение, посвященное повышению оборонного бюджета, одобряют или скорее всего одобряют 30,3% респондентов, 55,2% опрошенных не одобряют или скорее не одобряют его, а еще у 14,5% не было мнения.

Соглашение о вехах литовской оборонной политики в сентябре 2018 года подписали председатели шести парламентских партий, социал-демократы отказались его подписывать. Президент Гитанас Науседа призывает реализовать соглашение.

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В этом году оборонный бюджет Литвы впервые достиг согласованного с НАТО показателя в 2% ВВП – финансирование обороны должно составить 2,03% ВВП.

С 8 по 16 ноября была опрошена тысяча совершеннолетних граждан Литвы.

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