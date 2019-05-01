Представленный во вторник в Вильнюсе опрос компании Baltijos tyrimai показал, что среди нежелательных соседей есть также лица нетрадиционной сексуальной ориентации, мусульмане, чеченцы – их по соседству не хотели бы видеть треть респондентов.
Опрос был проведен по заказу Центра социальных исследований Литовского института этнических исследований при сотрудничестве с неправительственными организациями – Ivairoves Chartija и Diversity Development group.
Ромы остаются этнической группой, получающей наиболее негативные оценки: с ними по соседству не хотели бы жить 63% опрошенных, работать вместе – 39%, арендовать жилье – 65% респондентов. Данные исследования показали, что за 14 лет позиция жителей Литвы в отношении цыган изменилась в наименьшей степени (с 77% в 2005 году до 63% в 2019 году).
Негативно оценивают и беженцев (27%), а также представителей других религиозных и этнических групп: буддистов, индуистов (21%), сирийцев, иракцев (по 18%), чернокожих (15%).
Сотрудница Института этнических исследований Вита Конставайне утверждает, что в формировании негативного отношения к цыганам сыграло и то, как эта этническая группа освещается в СМИ, как о ней говорят политики.
В качестве основной причины нетерпимости к мусульманам она указала международные события, теракты. Кривая нетерпимости подскочила после терактов 2015 года.
"Если говорить о проживающих в Литве мусульманах, например, татарах, то установки достаточно положительные", – подчеркнула она.
Она также сказала, что за десятилетние более чем на одну пятую снизилась нетерпимость к гомосексуалистам, это свидетельствует о том, что эта группа становится "нормальным участником публичного дискурса".
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