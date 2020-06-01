Большинство скончавшихся от коронавируса в Литве страдали и от других заболеваний

"Также немалую часть скончавшихся составили страдавшие от онкологии. Третьей часто фиксирующейся категорией сопровождающих заболеваний были болезни дыхательных путей. У скончавшихся также были болезни почек, многие страдали от сахарного диабета. У нескольких лиц была выявлена болезнь Альцгеймера", – говорится в сообщении.

"Национальный центр общественного здоровья обращает внимание, что большинство скончавшихся от коронавируса страдали не от одного, а от нескольких параллельных болезней", – говорится в нем.

По данным понедельника, в Литве было зафиксировано 70 смертей от коронавируса – скончались 33 мужчины и 37 женщин.

По данным министерства, возрастной интервал составил 49-97 лет.

Один из скончавшихся принадлежал возрастной группе 41–50 лет, трое – 51–60 лет, – 61–70 лет, 21 – к группе 71–80 лет.

"Худшая ситуация среди людей в возрасте 81-90 лет, где скончавшихся в этой возрастной группе целых 30. (...) Четверо скончавшихся от COVID-19 были старше 90 лет", – сообщило министерство.

Как сообщило ведомство, скончавшимися от этой болезни считаются и те, у кого выявлен или подозревался коронавирус, проявились клинические симптомы – острая инфекция дыхательных путей, и при этом у покойного не было выявлено других причин смерти, не связанных с COVID-19, например, по причине травм.

Кроме того, лицо считается скончавшимся от коронавирусной инфекции, если до смерти он не мог вылечиться от этой болезни.