Большинство школ Литвы начинают процесс обучения

Большинство школ Литвы в понедельник, 2 сентября, начинают образовательный процесс.
В этом году в стране будут учиться более 322 000 школьников – на полторы тысячи меньше, чем в прошлом учебном году.
Двери школы откроются для почти 29000 первоклассников.
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