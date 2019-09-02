Большинство школ Литвы начинают процесс обучения

Большинство школ Литвы в понедельник, 2 сентября, начинают образовательный процесс.
© DELFI / Andrius Ufartas

В этом году в стране будут учиться более 322 000 школьников – на полторы тысячи меньше, чем в прошлом учебном году.

Двери школы откроются для почти 29000 первоклассников.

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