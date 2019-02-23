Недавно Служба занятости (бывшая Биржа труда) объявила барометр трудоустройства в Литве, в котором отражены самые актуальные профессии на 2019 год.

В группе специалистов больше всего спросом пользуются инженеры, воспитатели дошкольных учреждений и ученики для учеников со спецпотребностями, программисты и специалисты в сфере ИТ, специалисты в сфере маркетинга.

В группе квалифицированных рабочих и секторе услуг наблюдается нехватка водителей автобусов и троллейбусов, обивщиков мебели, столяров и плотников, поваров, водителей грузовых и большегрузных машин.

Барометр показал, что представителям таких специальностей в этом году легче всего найти работу. А кому из них это будет легко сделать в последующие годы?

Представитель портала CV Online Рита Каравайтене сказала, что в тенденции можно выделить 4 большие группы.

"Первая из них – данные или наука о данных. Все больше работ связано с накоплением данных, их обработкой, интерпретацией, прогнозами и т.д. Эта сфера охватывает работу в финансовом секторе, банковском, торговом, производственном и в сфере ИТ", – сказала Каравайтене.

Еще к одной группе можно отнести инженерию и технологии, это охватывает высшие технологии, строительство, транспорт, пищевую промышленность, текстильную, химическую промышленность и т.д. Нужны будут технологи, инженеры, мастера, квалифицированные специалисты на производстве.

"В последнее время зарплаты инженеров и технологов росли больше всего. Это связано с нехваткой специалистов, дорогой подготовкой этих специалистов и совершенствованием технологий, с которыми специалист должен работать", – сказала Каравайтене.

Третья группа профессий будущего – ИТ: инженерия, программирование, тестирование, защита данных, администрирование.

"Потребность в программистах очень высока, вузы не успевают их готовить. Все популярнее переквалификация в сферу ИТ, все больше компаний предлагает возможность такой переквалификации, они готовят программистов, специалистов по тестированию. Зарплаты специалистов ИТ одни из самых высоких на рынке. Особенность этой сферы – возможность работать из любой точки мира. Для этого неважно образование, главное - опыт работы", – заметила специалист.

4 группа - специальности в сфере здравоохранения – это медицина, спорт.

"Общество стареет, увеличивается продолжительность жизни, поэтому будет велика потребность работников в сфере медицины. Это услуги косметологов, генетика, уход, личные тренеры, работники в сфере оздоровительных услуг и т.д. Сейчас уже зарплаты некоторых из них одни из самых высоких на рынке, они будут расти и в будущем", – заметила Каравайтене.

Уже сегодня зарплаты всех этих специалистов превышают 1000 евро. По словам представителя портала CV Online, средняя зарплата работников в сфере ИТ - 1600-2000 евро, аналитиков - 1200–1600 евро, медиков – 1000–2000 евро, инженеров и технологов – 1300–3000 евро.

Но она подчеркнула, что реальные зарплаты зависят от ряда факторов: квалификации, опыта, навыков, ответственности, компании, сферы деятельности и т.д