По сообщению ведомства, постоянное летнее время склоны поддержать 62% опрошенных. Такой выбор в основном поддерживают люди старше 50 лет, жители районных центров и небольших городов.

Между тем, за постоянное зимнее время выступают 26% опрошенных. За зимнее время чаще вступают жители больших городов, а также респонденты, проживающие в западном и восточных регионах стран.

Десяти процентам респондентов было не важно, по какому времени жить, а 2% не ответили на вопрос.

В понедельник на встрече в Вильнюсе премьеры Балтийских стран договорились сохранить сохранить единый часовой пояс после того, как Евросоюз (ЕС) откажется от перевода часов.

И все же премьеры пока не сообщали, какое может быть выбрано единое время - летнее или зимнее.

Эстония хотела бы договориться о едином часовом поясе и с Финляндией и это может создать сложности, поскольку сейчас эта страна хочет сохранить зимнее время.

В ЕС согласны, что от перевода часов можно было бы отказаться с 2021 года, хотя Еврокомиссия предложила сделать это раньше.

Репрезентативный опрос населения Литвы в ноябре провела литовско-британская компания рыночных и социологических исследований Baltijos tyrimai. Были опрошены 1029 человек.