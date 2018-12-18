Больше жителей Литвы хотели бы, чтобы после отказа Евросоюза от ежегодного сезонного перевода часов осталось летнее время, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного по заказу министерства коммуникаций и транспорта.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По сообщению ведомства, постоянное летнее время склоны поддержать 62% опрошенных. Такой выбор в основном поддерживают люди старше 50 лет, жители районных центров и небольших городов.

Между тем, за постоянное зимнее время выступают 26% опрошенных. За зимнее время чаще вступают жители больших городов, а также респонденты, проживающие в западном и восточных регионах стран.

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Десяти процентам респондентов было не важно, по какому времени жить, а 2% не ответили на вопрос.

В понедельник на встрече в Вильнюсе премьеры Балтийских стран договорились сохранить сохранить единый часовой пояс после того, как Евросоюз (ЕС) откажется от перевода часов.

И все же премьеры пока не сообщали, какое может быть выбрано единое время - летнее или зимнее.

Эстония хотела бы договориться о едином часовом поясе и с Финляндией и это может создать сложности, поскольку сейчас эта страна хочет сохранить зимнее время.

В ЕС согласны, что от перевода часов можно было бы отказаться с 2021 года, хотя Еврокомиссия предложила сделать это раньше.

Репрезентативный опрос населения Литвы в ноябре провела литовско-британская компания рыночных и социологических исследований Baltijos tyrimai. Были опрошены 1029 человек.

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