Запрет на такого рода приставание есть в законе о равных возможностях и законе о равенстве между мужчинами и женщинами. Юрист Лайма Венгале-Дитс сказала, что приставание может быть разновидностью моббинга, поскольку это связано с нежелательными действиями, унижением.

"В законе о равных возможностях запрещена дискриминация на разной основе: половой, возрастной, религиозной и т.д.", – сказала Венгале-Дитс.

На вопрос, много ли таких жалоб поступает, она ответила: "Нет, как и в случае с сексуальными домогательствами. Я часто говорю, что мы получаем не больше 5 таких жалоб в год".

Она указала и причины, по которым работники редко жалуются на дискриминацию: "Таких жалоб очень немного, наверное, боятся лишиться работы, услышать негативную публичную оценку, критику".

"Женщины, вы как куры. Не сможете, у вас не хватает мозгов", – такие комментарии до сих пор слышат женщины. По словам Венгале-Дитс, жалоб немного, но это не значит, что такой дискриминации нет. Кстати, жалобы обычно поступают не от тех, кто работает в мужском коллективе, а от тех, кто работает в смешанном коллективе.

Ввейнхард сказала, что по данным исследований с моббингом чаще всего сталкиваются врачи, работники системы образования и сотрудники штатных организаций.

"Я бы выделила область образования, школы. По нашим данным, с моббингом чаще всего сталкиваются учителя, причем как со стороны коллег, так и со стороны учеников. Часто негативная оценка связана с возрастом", – сказала Венгале-Дитс.

Такие случаи бывают и в учреждениях системы здравоохранения. "Врач старшего возраста, кажется, уже пенсионер, еще работал семейным врачом, но его пациенты говорили: он уже выжил из ума, плохо видит", – рассказала Венгале-Дитс.

Если руководитель заставляет работать сверхурочно? "Никто не может просить или требовать работать сверхурочно, – сказала Венгале-Дитс. – А если человеку навязывают работы, которые он реально в свое время не может выполнить, при и без того большой нагрузке, мы видим, что это случай моббинга, что это систематическое давление, когда видят, что человек по объективным причинам не способен выполнить эти работы, которые к тому же не входят в его функции, это вообще случай насилия".

По словам юриста не всегда оправдано и желание работодателя регулировать внешний вид работников. Например, если руководитель требует, чтобы женщины ходили только в юбках или только в брюках – то это уже может быть ситуация, которой должна заняться служба контролера равных возможностей.

По словам Ввейнхард, последствия моббинга могут быть как психологическими, так физическими, материальными, профессиональными и социальными.

"Пока процесс не набрал оборот, работник не понимает, что происходит, – сказала Ввейнхард, заметив, какие последствия могут начаться. – Это бессонница, плохое настроение и головные боли. Это причины, которые сложно связать с моббингом".

Что грозит работодателю, если служба установит нарушение? "Дисциплинарная ответственность", – сказала Венгале-Дитс. Кстати, по ее словам, могут быть разные требования - от денежных штрафов до увольнения человека, который ведет себя недолжным образом.