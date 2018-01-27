Все вильнюсцы, желавшие присоединиться к празднику, могли сделать это двумя способами: получить приглашение от каунасских друзей или зарегистрироваться на поход в гости к тем каунасцам, которые приглашали незнакомцев.

По случаю 695-летия Вильнюса в Каунасе было запланировано 333 ужина, а в празднике участвовали 539 каунасцев и 1033 вильнюсца.

В праздничных мероприятиях принял участие и мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, который пригласил на ужин в Каунас журналистов Эдмундаса Якилайтиса, Расу Тапинене, основателя Laisvės TV Андрюса Тапинаса, представителей Вильнюсской мэрии и других почетных гостей.

В субботу вечером к Каунасскому автовокзалу приехали 4 автобуса с гостями из столицы. Одни рассказали DELFI, что приехали на ужин к друзьям, другие ехали по приглашению незнакомых каунасцев.

На автовокзале их ждал концерт живой музыки. Выступала группа Antikvariniai Kašpirovskio dantys.

"Приветствуем Вас в Каунасе, здесь люди спешат меньше, чем в Вильнюсе, здесь можно расслабиться. Хорошего Вам праздника, вкусного ужина", – поздравили приехавших члены группы.

После концерта вильнюсцы отправились в гости ужинать.