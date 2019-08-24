Больше десяти тысяч человек в Вильнюсе повторили Балтийский путь

Люди образовали длинную цепь от Кафедральной площади до ул. Укмергес, всего около 7 км, сказал BNS один из координаторов инициативы Томас Алекновичюс. Всего по подсчетам организаторов, в инициативе участвовало около 12 000 человек (в дава раза больше, чем предполагалось).
Многие участники инициативы пришли с флагами Литвы и других стран, например, Украины, Грузии, Польши.
Люди, держась за руки исполнили гимн Литвы.
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