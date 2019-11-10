В подписанной петиции глав страны призывают отозвать действие закона о защите несовершеннолетних от негативной публичной информации, дискриминирующего общину ЛГБТ и интерпретирующего информацию об ЛГБТ как наносящую вред несовершеннолетним.
Свою позицию по этому вопросу ранее выразили Литовский центр по правам человека и Институт мониторинга прав человека, которые отметили, что действующий закон противоречит Конституции страны.
В субботу у здания ЛРТ прошел митинг, по словам его организаторов, против "антиконституционной пропаганды ЛГБТ".
Недовольство в обществе вызвала передача Эляны Реймерите на lrt.lt об отцах-геях, воспитывающих детей в Великобритании.
После репортажа в социальных сетях стали высказывать возмущение, ЛРТ получило 15 жалоб физических лиц. Эти жалобы обсудила Комиссия ЛРТ и решила, что передача действующие законы не нарушает.
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