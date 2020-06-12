Больше 18 000 жителей Литвы могут, не работая, получать минимум

Больше недели назад парламент Литвы определился – будет платить деньги работодателям, которые не увольняют работников старше 60 лет во время карантина.

Такие решения были приняты, когда выяснилось, что во время карантина увольняют в основном людей старшего возраста.

В начале июня Соцмин представил данные, согласно которым, было видно, что в марте-мае без работы остались люди старше 65 лет - 6,4%. Далее шло увольнение работников 20-25 лет (4,5%), на третьем месте – 61-65-летние работники (4,1%).

Парламент решил увеличить выплаты для людей 60 лет и старше, чтобы сохранить их рабочие места.

Согласно новому порядку, работодатель сможет получать за такого работника субсидии в размере 100% зарплаты, но не больше 607 евро "на бумаге", можно выбирать и второй вариант – 70% зарплаты, но не больше 910,5 евро "на бумаге".

Также сообщалось, что после окончания карантина или простоя, работодатель сможет получать субсидии на этих работников в течение 6 месяцев: 1-2 месяц – 100%, 3-4 – 50%, 5-6 – 30%.

По данным Службы занятости, всего на данный момент в простое находятся 18 370 человек 60 лет и старше.

"Из них – 70 лет и старше – 1579 человек, 80 лет и старше – 83 человека. Еще 10 614 заявки подали самозанятые люди, которым 60 и больше лет", – сказала представитель службы.

Delfi напоминает, что в среду правительство приняло решение и утвердило план управления средствами, в котором сказано, что наиболее подвержены риску лица не 60 лет и старше, а 65 лет и старше. На вопрос, не скажется ли это на выплатах, Соцмин сказал, что тут никаких изменений не будет.

"В этом вопросе ничего не изменится, поскольку именно люди предпенсионного возраста (60 лет и старше) особенно опасаются, что работодатели могут их уволить", – сказано в ответе министерства.

Но такой порядок субсидирования не всем кажется подходящим. Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что это не слишком эффективный способ для сохранения людей старшего возраста на рынке труда.

"Это средство оправдано только тем, что этим людям опасно оставаться на рынке, смертность в таком возрасте выше.

Но тут появляется другая проблема. Если мы разрешаем им не работать, а компании надо работать, то ей надо кого-то принимать, поэтому возвращение этих людей на работу после пандемии, может осложниться, может они лишились навыков, может, их место заняли другие.

Я боюсь, что это может и обострить проблему занятости людей в этой группе", – сказал экономист в интервью Žinių radijas.

Он предлагает искать альтернативу. "Например, снизить взносы социального страхования для таких людей, или как обсуждалось год назад – вообще отменить их, для тех, кто работает на пенсии", - предложил Мачюлис.