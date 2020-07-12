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Больше 1000 жителей Литвы воспользовались компенсациями на покупку транспортных средств, сдав старый автомобиль на утилизацию. За полученные деньги можно было приобрести другой автомобиль, велосипед, электросамокат или билет на общественный транспорт, сообщает LRT.
Elektrinių paspirtukų nuomos bendrovės pradėjo sezoną anksčiau
Elektrinių paspirtukų nuomos bendrovės pradėjo sezoną anksčiau
© Įmonės archyvas

По словам представителей Агентства по управлению проектами в сфере окружающей среды, начатая в мае акция пользуется большей популярностью, чем осенний этап.

Около 1/5 всех заявок - это компенсация на покупку электросамокатов и велосипедов, всего несколько заявок - на покупку проездных билетов на общественный транспорт.

Министерство охраны окружающей среды указало, что, сдав автомобиль на утилизацию, можно получить 260-300 евро на покупку проездного билета, на покупку мопеда или мотоцикла - до 1000 евро, на покупку электрического велосипеда – до 700 евро, на покупку велосипеда или электросамоката – до 400 евро.

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До мая компенсации выплачивали только на покупку более экологического автомобиля.

Правительство Литвы выделило на эти компенсации до 2021 года 30 млн. евро.

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