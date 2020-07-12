Больше 1000 жителей Литвы воспользовались компенсациями на покупку транспортных средств

По словам представителей Агентства по управлению проектами в сфере окружающей среды, начатая в мае акция пользуется большей популярностью, чем осенний этап.
Около 1/5 всех заявок - это компенсация на покупку электросамокатов и велосипедов, всего несколько заявок - на покупку проездных билетов на общественный транспорт.
Министерство охраны окружающей среды указало, что, сдав автомобиль на утилизацию, можно получить 260-300 евро на покупку проездного билета, на покупку мопеда или мотоцикла - до 1000 евро, на покупку электрического велосипеда – до 700 евро, на покупку велосипеда или электросамоката – до 400 евро.
До мая компенсации выплачивали только на покупку более экологического автомобиля.
Правительство Литвы выделило на эти компенсации до 2021 года 30 млн. евро.
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