Больше 100 000 жителей Литвы получат письма налоговой инспекции

"Большая часть людей, своевременно не подавших декларации, это те, кто воспользовался слишком большим необлагаемым налогами минимумом. Всего в прошлом году было 199 000 таких жителей, из них декларацию не подали больше 33 000", – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

По ее словам, доходы не декларировали и 29 500 человек, которые занимаются индивидуальной деятельностью. Надо отметить, что такие люди должны подать декларацию, даже если у них не было доходов.

Еще около 14 000 человек должны были подать декларацию, поскольку продали имущество, которое им принадлежало меньше 10 лет и 20 000 человек, которые продали автомобили, принадлежавшие им меньше 3 лет.

Надо знать, что при продаже автомобилей или недвижимости раньше установленного законом срока, декларацию надо подавать даже если такое имущество было продано по более низкой цене, чем приобретено.

"Кроме того, декларации должны заполнить и те, кто за год заработал сумму больше 120 средних зарплат, сдавал в аренду недвижимость, получил подарок дороже 2500 евро не от членов семьи и проценты от кредита, вкладов или ценных бумаг больше чем 500 евро", – сказала специалист.

ГНИ напоминает, что декларацию можно подать по интернету - deklaravimas.vmi.lt.

По последним данным, декларации за 2019 год подали 1,3 млн. жителей. Больше 332 000 декларировали налоги на сумму 186 млн. евро, а 830 000 жителям ГНИ вернула переплату налогов на сумму 182 млн.