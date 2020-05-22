Большая часть учеников в Литве с понедельника в школу не пойдет

aA
С 25 мая правительство Литвы разрешило открыть школы для учеников начальной школы, а с 1 июня в школы могут вернуться ученики 5-11 классов. Однако большая часть школьников в школы в этом году не вернется, об этом BNS 22 мая сказал президент Литовской ассоциации муниципалитетов, мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс.
Naudojadamiesi „iPad“ mokiniai gali tobulinti savo vaizduotę ir lavinti kūrybiškumą
Naudojadamiesi „iPad“ mokiniai gali tobulinti savo vaizduotę ir lavinti kūrybiškumą
© Organizatorių nuotr.

"Абсолютное большинство муниципалитетов продолжает дистанционное обучение). Зачем возвращаться на несколько недель? Лучше закончить учебный год так, как учатся сейчас", – сказал он.

По словам Синкявичюса, ни один муниципалитет не высказался за возвращение детей в школы.

"Конечно, не все муниципалитеты участвовали в опросе, но участвовали больше половины. Честно говоря, мы надеялись, что министерство заявит, что не надо возвращаться. Но министерство пошло демократическим путем", – сказал он. Однако он заметил, что некоторым ученикам создадут возможность прийти в школу.

Статьи по теме:
С сентября можно будет обучать детей на дому  (4)
Глава Минздрава Литвы: пока не могу назвать ни срок, ни точные критерии отзыва карантина  (11)

"Например, выпускникам, которым нужны консультации перед экзаменами, или тем, у кого есть вопросы", – сказал Синкявичюс.

Он отметил, что школы решено не открывать не только ради безопасности детей, но и из-за вызовов, которые ждали бы школы.

21 мая министерство представило требования к школам. В них указано, что дети должны соблюдать дистанцию в 1 м, не общаться с другими классами, большую часть занятий рекомендуется проводить на улице.

Синкявичюс заметил, что плохо, когда требования школы получают за один рабочий день до начала занятий.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Торговые центры: для возвращения прежнего потока покупателей нужно время (8)

После того как правительство Литвы в рамках смягчения...

Профессор: появляются данные о том, что коронавирус смертельно опасен даже для детей (27)

Профессор Саулюс Чаплинскас в передаче "День на Delfi"...

Родители переучились за детей: средние оценки выставят на основе предыдущих результатов (16)

Дистанционное обучение вовлекло родителей учеников в...

TOP новостей

Министр жестокую установку изменил, но реальность иная: людей старше 60 лет от работы отстраняют (38)

Излюбленное министром здравоохранения Аурелиюсом...

Большая часть учеников в Литве с понедельника в школу не пойдет

С 25 мая правительство Литвы разрешило открыть школы...

Медики Литвы: быстрые тесты не подходят для диагностики коронавируса (1)

Быстрые тесты, выявляющие антитела в крови, показывают...

Сообщается о еще одной смерти от коронавируса в Литве (1)

В пятницу стало известно о еще одной смерти от...

Ginreta Megelinskienė Koronavirusas

Эпидемиолог рассказала, когда количество случаев COVID-19 в Литве может вырасти (24)

19 мая сообщили о 15 новых случаях коронавируса в Литве,...

|Maža didelių žinių kaina