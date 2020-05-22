Большая часть учеников в Литве с понедельника в школу не пойдет

"Абсолютное большинство муниципалитетов продолжает дистанционное обучение). Зачем возвращаться на несколько недель? Лучше закончить учебный год так, как учатся сейчас", – сказал он.
По словам Синкявичюса, ни один муниципалитет не высказался за возвращение детей в школы.
"Конечно, не все муниципалитеты участвовали в опросе, но участвовали больше половины. Честно говоря, мы надеялись, что министерство заявит, что не надо возвращаться. Но министерство пошло демократическим путем", – сказал он. Однако он заметил, что некоторым ученикам создадут возможность прийти в школу.
"Например, выпускникам, которым нужны консультации перед экзаменами, или тем, у кого есть вопросы", – сказал Синкявичюс.
Он отметил, что школы решено не открывать не только ради безопасности детей, но и из-за вызовов, которые ждали бы школы.
21 мая министерство представило требования к школам. В них указано, что дети должны соблюдать дистанцию в 1 м, не общаться с другими классами, большую часть занятий рекомендуется проводить на улице.
Синкявичюс заметил, что плохо, когда требования школы получают за один рабочий день до начала занятий.
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