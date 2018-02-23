Вице-министр внутренних дел Гедрюс Сурплис сказал, что большая часть беженцев с первых дней говорила, что хочет ехать жить в Скандинавию, поскольку там есть их родственники и обосновались общины их соотечественников.
По данным Соцмина, с декабря 2015 года, когда в Литву приехала первая семья беженцев из Европы, в Литву приехали 468 человек, а 341 из них уехал.
Часть уехавших Литва вернула (16 человек).
Сурплис сказал, что немалая часть мигрантов уехала в более богатые страны, но их нельзя назвать экономическими мигрантами.
"Все те, кого Литва приняла по системе квот, получили статус беженцев, однако многие из них, приехав в Европу, декларировали, что хотят обосноваться в Скандинавских странах, в Германии. Основной их мотив – не экономический, просто там живут их близкие и соотечественники. Конечно, вопрос выплат также важен, но у нас есть такая экономика, какая есть, и Литва делает все, чтобы удержать этих людей", – сказал Сурплис.
Часть из оставшихся в Литве 127 беженцев живут в Центре приема беженцев, а другие - декларировали место жительства в разных мэриях. По данным Соцмина, 31 беженец работает, двое учатся. В числе мигрантов – 31 ребенок.
По словам представителя Соцмина Лины Бурбайте, процесс интеграции этих людей осложняется отрицательным отношением жителей, особенно при поисках подходящего жилья, недостаточным владением литовским, недостатком социальных связей, а также пережитыми психологическими травмами и другими проблемами со здоровьем.
По словам Сурплиса, с июля в Литву не приехал ни один новый беженец.
"Одна из причин, по которой в Литву не приезжают новые беженцы – снижение потока приезжающих в Европу. Другая причина - большая часть беженцев в лагерях Италии и Греции не получила статус беженцев. Это значит, что они - экономические мигранты, их страны не примут.
С июля мы не получили ни одного нового дела, такая же ситуация во всем ЕС. Считается, что первый этап миграционного кризиса завершился, все, кого надо было распределить, уже распределены", – сказал вице-министр.
Однако, по его словам, готовятся к следующей волне миграционного кризиса, во время которой планируют распределить 200 000 беженцев.
В Госдуме хотят лишить аккредитации журналистов "Дождя" (1)
Во фракции ЛДПР, лидеру которой Владимиру Жириновскому...
Два бывших литовских дипломата поспорили о России (16)
Из-за того, может ли Запад изменить Россию, и как с такой...
Страшные данные: алкоголь потребляет каждый десятый пятиклассник (21)
Целых 11% пятиклассников в месяц выпивали столько...
Большая часть беженцев уехала из Литвы (31)
Спустя два года с тех пор как в Литву приехали первые...
"100 лет вместе": на Книжную ярмарку приглашают люди, которые старше нашего государства
Авторы проекта "100 лет вместе", которые увековечили...
TOP новостей
Два бывших литовских дипломата поспорили о России (16)
Из-за того, может ли Запад изменить Россию, и как с такой...
Член Сейма Тадас Лангайтис отказывается от мандата "конструктивная работа невозможна" (2)
Представитель оппозиционной фракции литовских...
Большая часть беженцев уехала из Литвы (31)
Спустя два года с тех пор как в Литву приехали первые...
Страшные данные: алкоголь потребляет каждый десятый пятиклассник (21)
Целых 11% пятиклассников в месяц выпивали столько...