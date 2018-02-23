Спустя два года с тех пор как в Литву приехали первые беженцы, больше 70% всех переехавших в Литву беженцев покинули нашу страну, а с июля сюда не приехал ни один новый беженец, пишет lrt.lt.
© DELFI / Tomas Vinickas

Вице-министр внутренних дел Гедрюс Сурплис сказал, что большая часть беженцев с первых дней говорила, что хочет ехать жить в Скандинавию, поскольку там есть их родственники и обосновались общины их соотечественников.

По данным Соцмина, с декабря 2015 года, когда в Литву приехала первая семья беженцев из Европы, в Литву приехали 468 человек, а 341 из них уехал.

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Часть уехавших Литва вернула (16 человек).

Сурплис сказал, что немалая часть мигрантов уехала в более богатые страны, но их нельзя назвать экономическими мигрантами.

"Все те, кого Литва приняла по системе квот, получили статус беженцев, однако многие из них, приехав в Европу, декларировали, что хотят обосноваться в Скандинавских странах, в Германии. Основной их мотив – не экономический, просто там живут их близкие и соотечественники. Конечно, вопрос выплат также важен, но у нас есть такая экономика, какая есть, и Литва делает все, чтобы удержать этих людей", – сказал Сурплис.

Часть из оставшихся в Литве 127 беженцев живут в Центре приема беженцев, а другие - декларировали место жительства в разных мэриях. По данным Соцмина, 31 беженец работает, двое учатся. В числе мигрантов – 31 ребенок.

По словам представителя Соцмина Лины Бурбайте, процесс интеграции этих людей осложняется отрицательным отношением жителей, особенно при поисках подходящего жилья, недостаточным владением литовским, недостатком социальных связей, а также пережитыми психологическими травмами и другими проблемами со здоровьем.

По словам Сурплиса, с июля в Литву не приехал ни один новый беженец.

"Одна из причин, по которой в Литву не приезжают новые беженцы – снижение потока приезжающих в Европу. Другая причина - большая часть беженцев в лагерях Италии и Греции не получила статус беженцев. Это значит, что они - экономические мигранты, их страны не примут.

С июля мы не получили ни одного нового дела, такая же ситуация во всем ЕС. Считается, что первый этап миграционного кризиса завершился, все, кого надо было распределить, уже распределены", – сказал вице-министр.

Однако, по его словам, готовятся к следующей волне миграционного кризиса, во время которой планируют распределить 200 000 беженцев.

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