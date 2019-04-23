По данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа (ЦИЗС), наибольшее количество заболеваний установлено в Каунасе - 238. Число заболеваний в Вильнюсе с минувшей пятницы возросло с 79 до 87.
За прошлый год в Литве было зарегистрировано 30 случаев кори.
Корь - это острая, очень заразная вирусная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путём и проявляется лихорадкой, сыпью, воспалением дыхательных путей и конъюнктивитом.
Корь была и остаётся одной из наиболее распространённых причин смерти среди всех контролируемых с помощью вакцин болезней.
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