Число зарегистрированных случаев заболевания корью в стране растёт - с начала года зарегистрирован 501 случай.
Tymai
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По данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа (ЦИЗС), наибольшее количество заболеваний установлено в Каунасе - 238. Число заболеваний в Вильнюсе с минувшей пятницы возросло с 79 до 87.

За прошлый год в Литве было зарегистрировано 30 случаев кори.

Корь - это острая, очень заразная вирусная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путём и проявляется лихорадкой, сыпью, воспалением дыхательных путей и конъюнктивитом.

Корь была и остаётся одной из наиболее распространённых причин смерти среди всех контролируемых с помощью вакцин болезней.

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