На заседании парламентского Комитета по вопросам здравоохранения вице-министр сказал, что инфицированных будут лечить в больницах Вильнюса, Клайпеды, Шяуляй, Паневижиса.

"У нас 782 коек, на которые уже сегодня можем госпитализировать", – сказал он.

По данным министерства Здравоохранения, до сих пор в Литве было проведено 70 тестов по подозрениям на коронавирус, в данный момент ожидаются результаты шести анализов.

Пока в Литве выявлен один случай COVID-19 – он диагностирован у жительницы Шяуляй, вернувшейся из северной Италии.