Представитель Министерства транспорта и коммуникаций Аудроне Филиманавичене сказала, что в последнее время заторы на этой магистрали появлялись из-за ограничения движения.

На 81 км дороги, около Румшишкес, АО Kauno tiltai осуществляло проект "Оборудование многофункциональной системы контроля и наблюдения за 80,806 км магистральной дороги А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда". Скорость на этом участке была ограничена до 50 км/ч.

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Представитель Литовской дирекции автомобильных дорог (ЛДАД) Лауринас Слапшис подтвердил, что работы на этом участке были завершены 1 октября – сейчас пропускная способность дороги должна улучшиться.

ЛДАД сообщает, что жителей Каунаса и тех, кто проезжает Каунас, со следующего года ждут новшества. 31 сентября специалисты Института исследования дорог и транспорта завершили исследование потока машин у Клебонишкского моста, подъезда к ТЦ Megа, перекрестков Саргенай и Мурава, после того, как они обработают полученные результаты, представят свои выводы Министерству транспорта и коммуникаций. Это произойдет в феврале 2018 года. В исследование включено и движение на дорогах, ведущих к этим точкам.

Пока будут внедрят долгосрочные решения для обеспечения слаженного движения на 20 лет, будут действовать временные - их осуществят в следующем году. Временные решения должны улучшить движение в 2018 году, а долгосрочные – в недалеком будущем. Реконструкцию Исландского шоссе планируют завершить до 2020 г.

Водитель Дарюс Греблюнас часто попадает в затор под Каунасом, сразу как только проезжает Кармелавский виадук, спускаясь к Клебонишкскому мосту.

"В Каунасе я бываю около 10 ч., поэтому движение здесь просто бывает более медленным. Если едешь раньше, то приходится стоять в заторе. на этом отрезке просто необходима третья полоса для тех, кто поднимается на мост со стороны ул. Йонавос и Клебонишкё, поскольку они тормозят движение тех, кто едет со стороны Вильнюса", – заметил водитель.

Греблюнас прибавил, что после реконструкции ТЦ Megа поток авто по Исландскому шоссе увеличился. "По этой причине закрыли несколько въездов на магистраль. Сейчас всем приходится стоять в заторе у виадука, который не выдерживает наплыва машин", – заметил водитель.

Херманас Вайтекус часто ездит из Вильнюса к каунасским родственникам. Он отмечает, что затор под Каунасом начинается, еще не доезжая до Нерис. Наибольшая вероятность попасть в затор бывает вечером, когда люди едут с работы.

"Затор образуется еще до Megа – там мне как-то довелось и час простоять. Сейчас так долго не стою. Чтобы не попасть в затор, просто нужно раньше свернуть на другую дорогу", – заметил водитель.

Представитель ПУ Институт исследования дорог и транспорта Миндаугас Каткус заметил, что заторы под Каунасом формируются и в 20 км от города и в пределах города - на Исландском шоссе. "Заторы на Исландском шоссе - давняя проблема, которая обусловлена урбанизацией пригородов Каунаса – множество людей утром и вечером едут по этой дороге на работу, а потом домой. Поскольку пригороды все ширятся, похоже, количество машин будет только расти", – прогнозирует Каткус.

"Жаль, что нет простых и финансово привлекательных способов решения проблемы. Очевидно, что надо либо снизить число проезжающих машин, особенно местного и пригородного транспорта, или провести дорогое расширение дороги, что привлечет еще больше автомобилей", – сказал Каткус.

Собеседник надеется, что исследования ответят на вопрос, какой способ в данном случае будет более оптимальным.

"Не исключено, что потребуется широкий спектр комплексных мер – от расширения общественного транспорта, до строительства новых дорог и мостов. Положительно сказалась бы и дифференциация рабочего времени", – заметил специалист.