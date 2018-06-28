Больницы или морги: список больниц, где люди чаще умирают от инфаркта миокарда

Верига ранее сказал DELFI, что основная цель реформы - обеспечить одинаковое качество услуг.

Минздрав получил данные о смертности пациентов от инфаркта миокарда.

"Мы увидели, что в некоторых больницах умерли все пациенты с таким диагнозом. Есть учреждения, где умирают лишь 7,4% пациентов", – сказал ттогда Верига.

Минздрав представил список из 54 учреждений здравоохранения, в которых умерло больше или меньше всего пациентов с диагнозом инфаркт миокарда или ишемический инсульт в течение 30 дней со дня госпитализации.

DELFI представляет список этих учреждений.

В некоторых больницах от инфаркта умирает 100% пациентов, но в большинстве этих пациентов было всего по несколько человек. DELFI представляет список учреждений, в которых с таким диагнозом было госпитализировано не меньше 5 пациентов, а процент смертности составляет 41.

В числе учреждений, где от инфаркта умерло меньше всего человек, DELFI представляет те, где было больше 100 пациентов, а смертность – меньше 23%.

Mirtingumas nuo ūmaus miokardo infarkto

DELFI связался с главврачом Кретингской больницы Илоной Волскене. Она сказала, что представленные данные "ничего не говорят о качестве" и не корректны.

"Мы подняли истории болезни, и то, что за пациенты прибыли (в Кретингскую больницу – DELFI). Их нельзя перевозить, их надо "вывести из шока", если это удается, о них ведутся переговоры со специалистами Клайпедской больницы для моряков. Если есть возможность, пациентов всегда увозят, но бывают случаи, когда сказываются возраст и другие патологии, поэтому даже больница другого уровня была бы бессильна", – сказала Волскене.

Директор Радвилишкской больницы информировал, что данные DELFI прокомментирует специалист по статистике, но он с порталом так и не связался.

Портал представляет и список больниц, где умирает больше всего пациентов с инсультом: в таких больницах было 5 и больше пациентов, а процент смертности выше 40.

Из тех, где выжило больше всего пациентов с инсультом, DELFI представляет больницы, где было больше 100 пациентов, а смертность составляла меньше 22%.

Mirtingumas nuo išeminio insulto © DELFI / Rimas Pocius

Замдиректора Шальчининкской районной больницы Мария Сухоцка была удивлена такими данными.

"Это какие-то не те данные. Все с инсультом от нас попадают в Лаздинайскую больницу (Вильнюс) и там проходят лечение. Потом их посылают на реабилитацию. Если реабилитация невозможна, их посылают в хосписы. У нас таких пациентов с инсультом не лечат", – сказала Сухоцка.

Однако глава информационного центра Института гигиены Ромуальдас Гурявичюс опроверг слова Сухоцкой и заверил, что это верные данные из системы здравоохранения Sveidra.

Однако Гурявичюс подчеркнул, что Институт гигиены не может комментировать возможную причину смертности, поскольку такой информацией не располагает.