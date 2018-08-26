Государственная больничная касса проинформировала, что на сезон гриппа 2018-2019 гг. закупила 131 000 доз вакцины.

Доставка сезонной вакцины против гриппа в учреждения здравоохранения начата на этой неделе. Первыми прививки получат учреждения, находящиеся в Вильнюсской области.

Как сообщает Центр инфекционных болезней и СПИД, эта вакцина соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для Северного полушария и решению Европейского союза на сезон 2018-2019 гг.

Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует прививаться лицам, находящимся в следующих группах риска: лицам в возрасте 65 лет и старше, беременным, проживающим в учреждениях опеки и приютах, страдающим хроническими заболеваниями сердца и кровеносных сосудов, органов дыхания, почек, нарушениями работы иммунной системы, злокачественными образованиями, а также сотрудникам учреждений здравоохранения.