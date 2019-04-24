Кабинет министров в среду примет решение предоставить ли полномочия министерствам здравоохранения и юстиции на утверждение описания порядка выделения средств для больных заключённых.
Это описание предназначено для подготовки к закону, который вступит в силу в мае, поправок, предусматривающих использование средств Фонда обязательного медицинского страхования для лечения находящихся под стражей или осужденных от таких заболеваний, как СПИД, гепатит или туберкулёз.
В настоящее время лечение таких лиц от опасных инфекционных заболеваний покрывается за счёт ассигнований государственного бюджета, выделяемых подведомственной министру юстиции сфере.
После передачи обеспечения лекарствами Больничной кассе, необходимые медикаменты будут централизованно передаваться в Департамент тюрем для лечения заключённых.
Реализация нового порядка потребует до миллиона евро.
Отрицающем Холокост англичанину запрещён въезд в Литву (1)
Литва запретила въезд в страну британскому историку...
Российские инспекторы по вооружениям оценят бригаду ВС Литвы "Жемайтия" (3)
Как сообщили в Министерстве обороны Литвы , в среду...
Больничной кассе могут разрешить закупать лекарства для заключённых со СПИДом (1)
Правительство Литвы готовится расставить последние...
МИД Литвы рекомендует воздержаться от необязательных поездок на Шри-Ланку (2)
Министерство иностранных дел Литвы опубликовало...
Литва пригласит белорусов и поляков на перезахоронение участников Январского восстания (112)
Литва намерена пригласить государственные делегации...
TOP новостей
Больничной кассе могут разрешить закупать лекарства для заключённых со СПИДом (1)
Правительство Литвы готовится расставить последние...
Не до смеха. Владимир Зеленский подходит к своему президентству со многими неизвестными (40)
Обычно в ночь выборов в штабе проигравшей стороны –...
Российские инспекторы по вооружениям оценят бригаду ВС Литвы "Жемайтия" (3)
Как сообщили в Министерстве обороны Литвы , в среду...
МИД Литвы: Григорий Лепс в Литве может стать persona non grata (81)
Министерство иностранных дел (МИД) Литвы...
Сотрудник Lietuvos energija: Литва, закупая газ у разных источников, повышает конкуренцию "Газпрому" (44)
После того, как находящаяся в госуправлении литовская...