Больничная касса: в Литве родились больше 500 детей при помощи вспомогательного оплодотворения

За период с апреля 2017 года до апреля 2019 года дети родились у 398 женщин. По одному ребенку родилось у 283 пар, двойня родилась у 107 пар, тройня – у восьми пар.
"Отрадно, что с появлением такой возможности в Литве компенсируемыми больничными кассами услугами вспомогательного оплодотворения пользуется все больше людей", – сказала для пресс-релиза заведующая Отделом экспертизы и контроля услуг Дайва Берукштене.
Подсчитано, что более чем 3,7 тыс. бесплодных людей было предоставлено более 11,5 тыс. различных услуг вспомогательного оплодотворения. Среди этих людей – 1,9 тыс. женщин и почти 1,8 тыс. мужчин.
Компенсируемые услуги вспомогательного оплодотворения бесплодным семьям предоставляют и государственные, и частные лечебные учреждения Литвы, однако частные учреждения должны иметь соответствующие лицензии и договоры с больничными кассами.
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