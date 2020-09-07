По подсчетам службы, в среднем лечение одного пациента с коронавирусом обходится больничной кассе в 1960 евро. "В каждом случае сумма бывает разная, она зависит от продолжительности лечения, от того, какими болезнями человек болеет, а также от метода лечения", – сказал представитель ГБК Римантас Загребаевас.
Самое дорогое лечение пациента с COVID-19 в Литве обошлось в 130 000 евро. В этом случае применялась экстракорпоральная мембранная оксигенация – метод лечения, который используют для лечения тяжелых пациентов, которым не помогает ни кислородная терапия, ни искусственная вентиляция легких.
По данным ГБК, молекулярное исследование на COVID-19 обходится государству в 20–30 евро (считают только себестоимость препаратов).
За каждого пациента, который посещал приемное отделение больницы или находился там под наблюдением, платили в среднем по 70 евро.
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