Болгария с 1 июня открыла свои границы для туристов из стран Балтии

В список были включены страны Евросоюза и шенгенской зоны, Великобритания, Северная Ирландия, Сербия и Северная Македония.
Туристы из этих стран смогут пройти все пограничные пункты без двухнедельного обязательного прохождения карантина.
В список попали следующие страны: Австрия, Нидерланды, Германия, Польша, Греция, Дания, Румыния, Эстония, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Кипр, Франция, Латвия, Хорватия, Литва, Чехия, Люксембург, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария, Сан-Марино, Андорра, Монако, Ватикан, Сербия, Северная Македония.
При этом отмечается, что список будет обновляться и дополняться в зависимости от развития эпидемической ситуации в странах.
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