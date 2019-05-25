Более сотни человек в Вильнюсе присоединились к протесту против климатических изменений

Демонстранты у здания правительства скандировали лозунг "Литва за климат", держали в руках плакаты "Давайте будем менять политику, а не климат", "Зима будущего - вечный ноябрь", "Стоп климатическому кризису".

Подобные акции в пятницу проходили в большинстве стран Европы, на них в основном собирались молодые люди. В Германии на демонстрацию пришли десятки тысяч участников.

"Я пришла, потому что меня беспокоит климатический кризис. На Земле происходят неумолимые перемены по причине человеческой деятельности", – сказала BNS участница акции, 26-летняя Ева Будрайте.

"Мы должны предпринять срочные меры для изменения сельского хозяйства, транспортного и промышленного секторов, чтобы сократить выбросы CO2", – добавила она.

37-летний Лауринас Окоцкис сказал, что мероприятия, проходящие в других Европейских странах, побудят и литовцев обратить внимание на проблему климатических изменений.

"Это прекрасное мероприятие и толчок для нас, литовцев, подтянуться и потребовать от своих руководителей принятия решений", – сказал он.

В последние месяцы в Европы тысячи молодых людей начали присоединяться к инициативе шведской активистки Греты Тунберг, возглавляющей движение за борьбу с климатическими изменениями "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future).

Вдохновленные активисткой-школьницей подростки вместо уроков по пятницам участвуют в демонстрациях, однако такая вовлеченность молодых людей вызвала неоднозначную реакцию политиков.

Ученые сходятся во мнении, что климатическому потеплению способствует хозяйственная деятельность человека, по причине которой увеличиваются выбросы газов, вызывающие так называемый "парниковый эффект".

Меняющийся климат влияет и на Литву – более частые оттепели зимой вредят дорогам, строительному сектору, в связи с внезапными изменениям погоды и более продолжительными засухами страдают фермеры.

Правительство Литвы утверждает, что в борьбе с климатическими изменениями стремится повышать энергетическую эффективность, понижает загрязняющие автомобильные выхлопы.