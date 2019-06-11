Компания VF Services (UK) Ltd. учредит визовые центры и в странах, где действуют литовские посольства, например в Соединенном Королевстве.
В целом литовские визовые центры будут действовать в 71 государстве мира.
По сообщению министерства, это должно значительно облегчить процедуры обращения за шенгенскими или национальными визами для иностранцев и побудить их прибыть в Литву с туристическими, научными целями, по делам бизнеса.
Соглашение с внешним поставщиком услуг предусматривает, что он различными способами будет предоставлять общую информацию о визовых требованиях, информировать заявителей о необходимых документах, собирать данные и принимать заявления о выдаче виз.
Затем сотрудники VF Services (UK) Ltd. будут передавать документы дипломатическому или консульскому представительству Литвы, и после принятия решения будут возвращать их заявителям.
При подаче документов в визовые центры в странах, где действуют дипломатические представительства или консульские учреждения Литвы, заявитель должен будет вносить дополнительную плату в размере 15,90 евро, а в странах, где нет дипломатических представительств или консульских учреждений Литвы, – 30 евро.
Деятельность визовых центров не будет связана с дополнительными расходами государственного бюджета Литвы, говорится в сообщении министерства.
Все оговоренные визовые центры планируется открыть до 2022 года.
Литва ранее сотрудничала с внешним поставщиком услуг при учреждении визовых центров в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Китае, России, Турции и Украине.
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