По информации Westfalenpost и dpa, в опросе Еврокомиссии участвовали 4,6 миллиона человек. Большинство хотели бы оставить летнее время.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Более 80 процентов участников опроса, проведенного Еврокомиссией, проголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время. Об этом сообщили агентство dpa и немецкая газета Westfalenpost со ссылкой на информированные источники.

Две трети проголосовавших - немцы

Примечательно, что большинство из проголосовавших за отмену перевода стрелок часов, предпочли бы оставить летнее время, отмечает далее dpa. В общей сложности в опросе участвовали 4,6 миллиона человек, из них 3 миллиона - жители ФРГ.

Статьи по теме:
Европарламент призвал пересмотреть переход на летнее время в ЕС  (14)
Литовские политики хотят решить вопрос о переводе часов  (45)

Выполняя соответствующую директиву Европарламента, Европейская комиссия 5 июля запустила сайт, на котором жители стран ЕС могли до 16 августа высказать мнение относительно перехода на зимнее и летнее время. Результаты опроса будут учтены при пересмотре директивы о переводе стрелок часов. Опрос не являлся референдумом, а носил консультационный характер. Тем не менее ожидается, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 12 сентября объявит о старте законодательной инициативы по отмене перехода на зимнее и летнее время, отмечает Westfalenpost.

Перевод часов не имел ожидаемого эффекта

В феврале Европейский парламент обратился к Еврокомиссии с просьбой дать "обоснованную оценку" директиве, касающейся перехода на летнее время. Документ, подготовленный по инициативе чешского парламентария Павла Свободы, поддержали 384 депутата, 154 были против. По словам Свободы, выпущенная в 1981 году директива Европейских сообществ, а также директива ЕС от 2001 года не имели ожидаемого эффекта.

При этом парламентарий сослался на последние исследования, опровергающие предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год. Кроме того, изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья людей и животных, подчеркнул депутат. Свобода также указал на данные, свидетельствующие о росте на 30 процентов числа ДТП в первую неделю после перевода стрелок часов.

В ФРГ стали переводить стрелки часов в 1980 году с целью экономии энергии, в ряде других европейских стран переход на летнее время был введен значительно раньше.

В России перевод часов был отменен в 2011 году по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Евросоюз может отказаться от перевода часов (23)

В четверг, 8 февраля, депутаты Европарламента проведут...

Общество

В Литве почтили память скончавшегося сенатора Дж. Маккейна (3)

В Литве почтили память скончавшегося на минувшей...

Более 80 процентов европейцев высказались за отмену перевода часов (1)

По информации Westfalenpost и dpa, в опросе Еврокомиссии...

Лауринавичюс: Россия не блефует, а готовится к открытой войне с Западом (45)

В минувший вторник Россия заявила, что готовится к...

Русские Литвы – действительно ли ничего против? (57)

После того как начался российско-украинский кризис...

Депутат Гражулис отказался дать внебрачной дочери свою фамилию (5)

Бируте Навицкайте, которая 10 лет торгует копченой рыбой...

TOP новостей

Науседа уходит с поста президента банка и скоро объявит, пойдет ли в президенты Литвы (14)

Уходящий с поста советника президента банка SEB bankas...

Профессор о демографии в Литве: мы опустились на дно (154)

Статистика показывает, что на каждую женщину в Литве в...

Льготы для родителей и детей: что надо знать в преддверии 1 сентября (3)

В первый день нового учебного года родители детей...

Лауринавичюс: Россия не блефует, а готовится к открытой войне с Западом (45)

В минувший вторник Россия заявила, что готовится к...

Два вильнюсских микрорайона соединил новый виадук (11)

Над оживленной улице Вильнюса Т.Нарбуто 30 августа был...