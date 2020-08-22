Более 6,4 тысяч человек получили разрешение на временный выход из изоляции

"Специалисты Центра общественного здравоохранения получили 8 510 прошений разрешить покинуть места изоляции, но выдано 6 475 разрешений", - сообщила BNS представитель центра Юстина Петравичене.

По ее словам, в основном это люди, которым нужно было выйти на работу.

"Отметим, что такое исключение предусмотрено только для лиц, вернувшихся из-за границы", - пояснила представитель НЦОЗ.

По словам Ю. Петравичене, также было много обращений с целью посещения госучреждений, когда людям нужно оформить различные документы, например, в Департаменте миграции.

"С такими прошениями обычно обращаются иностранные граждане", - прокомментировала представитель Центра общественного здравоохранения.

"Конечно, летом тоже было много просьб разрешить временно покинуть место изоляции при поездках на свадьбы, юбилеи, крещения близких. Обращаем внимание, что в этом случае оставить место изоляции позволено только людям, которые вернулись или прибыли из-за границы, если они прошли тест на COVID-19 не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Литву и получили отрицательный ответ или такой тест уже проводился в Литве и был также получен отрицательный ответ", - добавила она.

Также она добавила, что большое количество людей просить оставить место изоляции по причинам, не предусмотренным в списке исключений, например: для посещения салонов, для того, чтобы отправиться за покупками. Специалист предупреждает, что такие вещи могут подождать.

"Специалисты отмечают, что каждое конкретное заявление рассматривается отдельно, и такие разрешения выдаются только в тех случаях, когда установлено, что выход из изоляции не представляет риска распространения инфекции", - добавила Ю. Петравичене.