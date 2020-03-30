aA
Более 50 библиотек Литвы начали производить защиту (пластмассовый экран в виде щитка) для лица медиков с использованием технологии 3D-принтеров, чтобы удовлетворить растущий спрос на защитные средства в стране в связи с распространением коронавируса.
3D spausdintuvu gaminamos apsauginės kaukės
3D spausdintuvu gaminamos apsauginės kaukės
© AFP / Scanpix

"К кампании присоединились 54 библиотеки по всей Литве. Они занимаются близлежащими медицинскими учреждениями", – сказал BNS координатор проекта Донатас Кубилюс из Литовской национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса.

Литовская национальная библиотека приобрела для публичных библиотек Литвы и установила 58 новых 3D-принтеров.

В связи с распространением коронавируса в Литве с 16 марта был введен карантин, библиотеки страны закрыты.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Девушка с коронавирусом взывает с больничной койки: никто не верит, никто не принимает всерьез! Люди, придите в себя! (4)

Потеря сознания, дикая боль, воспаление легких. Две...

Памятка о мерах по борьбе с коронавирусом в Литве: что нужно знать? (5)

Пандемия коронавируса внесла сумятицу в работу базовых...

Не каждая маска защищает от вирусов (4)

"Защитные маски должны защищать от заражения, но, как...

В Литве подтвердили еще 24 случая коронавируса  всего 484 (6)

Минздрав Литвы сообщил, что 30 марта в Литве подтвердили...

TOP новостей

Rimi atidarė interneto parduotuvę ir pradėjo maisto pristatymą į namus A2B Food

Жители Литвы стоят за едой в виртуальных очередях, свое место в шутку продают по 20 евро (75)

После того как в Литве ужесточили правила карантина и...

Marius Laurinavičius Petras Auštrevičius Aleksandras Morozovas

В студии Delfi: к коронавирусу прибавились "коронапропаганда" и дезинформация - в чем опасность? (27)

Чего добиваются недемократические страны,...

Во время карантина – проблемы с похоронами: предлагают ждать до конца карантина (9)

Во время карантина ограничены все мероприятия с...

В Литве подтвердили еще 24 случая коронавируса  всего 484 (6)

Минздрав Литвы сообщил, что 30 марта в Литве подтвердили...

"Содра" информирует, получающих пенсию на дому: можно по телефону перевести деньги на счет в банке (2)

В марте Фонд социального страхования (" Содра ")...

|Maža didelių žinių kaina