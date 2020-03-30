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Более 50 библиотек Литвы начали производить защиту (пластмассовый экран в виде щитка) для лица медиков с использованием технологии 3D-принтеров, чтобы удовлетворить растущий спрос на защитные средства в стране в связи с распространением коронавируса.
"К кампании присоединились 54 библиотеки по всей Литве. Они занимаются близлежащими медицинскими учреждениями", – сказал BNS координатор проекта Донатас Кубилюс из Литовской национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса.
Литовская национальная библиотека приобрела для публичных библиотек Литвы и установила 58 новых 3D-принтеров.
В связи с распространением коронавируса в Литве с 16 марта был введен карантин, библиотеки страны закрыты.
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