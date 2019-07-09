БМП Boxer в Литве станут "Волками"

В Рукле Йонавского района Литвы во вторник состоялась официальная передача Вооруженным силам (ВС) Литвы первых боевых машин пехоты (БМП) Boxer германского производства, которые в Литве будут называться Vilkas ("Волк").
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Это самое дорогое приобретение в истории ВС Литвы, его сумма превышает 385 млн евро.

"Исключительно важный день для армии и всей системы обороны Литвы. Этот амбициозный проект модернизации армии становится реальностью и это обязательно будет способствовать укреплению литовской армии, повышению безопасности Литвы", – сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

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По его словам, покупка БМП – важная инвестиция в военные мощности Литвы.

"Это и очень важный сигнал для союзников, и для вероятных противников, что мы реально оцениваем свою безопасность, адекватно реагируем и готовы защищаться", – сказал он.

Во время церемонии представители производителя БМП, германского консорциума Artec и международной Организации по сотрудничеству в области закупки вооружений OCCAR, которая посредничала при покупке БМП, вручили литовским представителям символический ключ от машин.

По словам главнокомандующего ВС Йонаса Жукаса, БМП Vilkas обеспечат долгожданное повышение боевой мощи сухопутных сил и будут сигнализировать, что Литва со всей серьезностью относится к своей безопасности.

Производители БМП называют их Boxer, однако БМП, которые получает Литва, будут называться Vilkas ("Волк").

Боевые башни для покупаемых Литвой БМП производит израильское предприятие, а сами машины – германский консорциум. На башнях установлены 30-миллиметровые пушки MK-44S и противотанковые ракеты Spike LR.

Договор о приобретении 88 БМП подписан в августе позапрошлого года, его стоимость составляет 385,6 млн евро. Планируется, что за этот год в Литву поступит 15 БМП.

Первые БМП были доставлены в Литву в конце июня с опозданием, планировалось, что они прибудут в марте.

Эти БМП получат два батальона бригады Gelezinis Vilkas ("Железный волк") в Рукле и Алитусе.

Как рассказал журналистам инструктор ВС, десять литовских военнослужащих обучались вождению БМП в Германии, потом курсы были проведены в Литве. Создана специальная обучающая программа, по которой теперь смогут обучаться литовские военные.

На сегодняшний день водить БМП Boxer обучено около сорок военнослужащих.

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