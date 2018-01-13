С редакцией портала DELFI связался человек, который был хорошо знаком с пропавшим парапланеристом. Он рассказал, что Акрамас мечтал перелететь на параплане через Балтийское море.
По его словам, сначала Акрамас хотел перелететь через всю территорию Литвы, это он сделал без особых сложностей. После этого решил добиться еще большего. С друзьями он летел до мыса Вентес, он единственный из всех друзей добрался до цели, его друзьям это не удалось. После этого он решил перелететь через Балтийское море. И здесь он столкнулся с препятствиями, определившими его судьбу.
Собеседник рассказал, что для осуществления мечты Акрамаса нужен был быстроходный катер, который сопровождал бы его во время полета.
Акрамас нашел спонсоров, однако потом главный спонсор отменил свое решение, его примеру последовали и другие. Но это не остановило пилота.
В последнее время он задался еще одной целью – добраться на параплане из Вильнюса в Ниду. Эта его идея завершилась трагедией.
11 января, в 20.52 ч. поступило сообщение о том, что по пути из Вильнюса в Ниду пропал парапланерист Акрамас (1977 г.р.). Полиция информировала, что мужчину искали пограничники, полицейские и военный вертолет. В поисках участвовали и российские пограничники. В Балтийском море, на территории России был обнаружен параплан пропавшего. Однако тело мужчины не было найдено.
12 января, в 16.50 ч. Центр координирования спасательных операций на море, оценив реальные возможности выживания в холодном Балтийском море, завершил длившийся около 19 ч. поиск пропавшего парапланериста. Предполагается, что мужчина не мог выжить в таких суровых условиях. Однако клайпедская полиция продолжает поиск парапланериста.
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