Двое других – 26-летний Мантас и 25-летний Каролис Беляускасы – приговорены к 16 и 17 годам лишения свободы.

Портал lrytas.lt 14 апреля сообщил, что близкие покойной с таким приговором не согласны. На этой неделе они подадут апелляцию, в которой будут просить приговорить и остальных осужденных за убийство к высшей мере наказания. Также близкие покойной просят изменить присужденный Каунасским окружным судом моральный ущерб.

Вынесенный приговор намерена обжаловать и прокуратура.