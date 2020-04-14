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Недавно Каунасский окружной суд объявил приговор в деле об убийстве Евы Страздаускайте. Несмотря на то, что прокуратура просила приговорить всех троих подозреваемых к пожизненному заключению, такое наказание получил только 28-летний Ляонас Беляускас.
Mantas Bieliauskas, Karolis Bieliauskas, Leonas Bieliauskas
Mantas Bieliauskas, Karolis Bieliauskas, Leonas Bieliauskas
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Двое других – 26-летний Мантас и 25-летний Каролис Беляускасы – приговорены к 16 и 17 годам лишения свободы.

Портал lrytas.lt 14 апреля сообщил, что близкие покойной с таким приговором не согласны. На этой неделе они подадут апелляцию, в которой будут просить приговорить и остальных осужденных за убийство к высшей мере наказания. Также близкие покойной просят изменить присужденный Каунасским окружным судом моральный ущерб.

Вынесенный приговор намерена обжаловать и прокуратура.

ru.DELFI.lt
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