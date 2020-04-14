Двое других – 26-летний Мантас и 25-летний Каролис Беляускасы – приговорены к 16 и 17 годам лишения свободы.
Портал lrytas.lt 14 апреля сообщил, что близкие покойной с таким приговором не согласны. На этой неделе они подадут апелляцию, в которой будут просить приговорить и остальных осужденных за убийство к высшей мере наказания. Также близкие покойной просят изменить присужденный Каунасским окружным судом моральный ущерб.
Вынесенный приговор намерена обжаловать и прокуратура.
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