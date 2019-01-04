Семья просит откликнуться всех, кто мог видеть Шейко в каунасской клинике (на ул. Эйвену) или на ее территории в ночь с 30 на 31 декабря и позвонить по номеру +370 611 35 723.

Приметы: рост 172 см, крупного телосложения, волосы седые. На мужчине была темно-зеленая куртка (цвета хаки), серые спортивные брюки и черные ботинки.

"Наша семья все еще в шоке. Сегодня проводят вскрытие, чтобы установить точную причину смерти. Мы надеемся, что выводы экспертов позволят понять причины этого трагического происшествия", – сказала дочь покойного Юлия Шейко.

"В пятницу после обеда нам выдали свидетельство о смерти, там указано, что он умер от остановки сердца", – сказала она.

Каунасская клиника выясняет, все ли сделали дежурные врачи, чтобы предотвратить несчастье.

Каунасская полиция выясняет обстоятельства смерти 60-летнего мужчины, который после осмотра в Каунасской клинике ушел домой, но до дома не дошел, умер на территории больницы. Министерство здравоохранения Литвы будет решать, начать ли расследование только после того, как расследование завершит полиция. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига не спешит менять порядок - сейчас сам пациент решает, остаться ему в больнице или ехать домой после оказания помощи, пишет lrt.lt.

Врачи утверждают, что иногда не удается объяснить пациенту последствия отказа от госпитализации. Насильно держать человека в больнице врачи не могут. Специальная комиссия Каунасской клиники и правоохрана выясняют, все ли сделали врачи, когда к ним обратился получивший травму 60-летний каунасец. Через несколько суток тело мужчины было обнаружено на территории больницы.

Заведующий отделением скорой помощи сказал, что мужчину обследовали, результаты показали, что не было необходимости оставлять его в больнице. А утром мужчина якобы сам изъявил желание идти домой.

Министр заметил что после этого случая не стоит спешить с изменениями порядка работы отделений скорой помощи.

"Ситуации бывают разные, в некоторых случаях мог бы работать социальный работник, который помог бы пациенту вернуться домой, но это, наверное, актуальнее для небольших населенных пунктов, где нет такси. Я слышал об этой проблеме от жителей удаленных районов, мы говорим об этом с мэриями, чтобы они позаботились о социальном транспорте или социальном такси", – сказал Верига.

В Вильнюсскую республиканскую университетскую больницу, в отделение скорой помощи ежедневно приезжает больше 300 пациентов. Около 80 человек привозит скорая помощь. По закону, врачи насильно не могут держать человека в больнице, если он отказывается от дальнейшего лечения. Заместитель директора больницы сказал, что в первую очередь врач должен объяснить пациенту, какая опасность ему угрожает, если он откажется от лечения. Эта информация должна быть дана в понятной и доступной форме.

По словам главы Минздрава, министерство пока не расследует этот случай, ждет результатов полицейского расследования.