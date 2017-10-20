Близкие пропавшего байкера прочесывают окрестности Аукштадвариса

В пятницу в полдень они пригласили для участия в поисках всех неравнодушных к этому несчастью. Место встречи было назначено у ресторана Pilialaukis в Тракайском районе. Килкус до сих пор не найден, неизвестно также, жив ли он.

Собравшиеся в указанном месте близкие байкера узнали, что меняется место, где будут проходить поиски. Их организуют у картодрома в Аукштадварисе.

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Между тем в суде решается вопрос назначения самой суровой меры пресечения подозреваемому Лауринасу Балтрунасу.

Прокурор Рамунас Шилейка сказал DELFI, что 19 октября, около 13 ч. Балтрунасу были предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы, подозреваемого просят взять под стражу на два месяца.

Балтрунас 20 лет возглавлял клуб байкеров Vorai MC. Он работает в детском доме. Балтрунас ранее был судим за то, что забросал яйцами исполнителя Руслана Кирилкина во время концерта в Аукштадварисе (Тракайский район).

Известно, что в день исчезновения Килкус поехал на встречу с Балтрунасом.

Полиция сообщила, что 15 октября после обеда Килкуса могли видеть в Тракай, Тракайском районе и в Старой Варене.