Близкие пропавшего байкера Айвараса Килкуса начали прочесывать окрестности Тракайского района, где живет подозреваемый в причастности к его исчезновению человек.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В пятницу в полдень они пригласили для участия в поисках всех неравнодушных к этому несчастью. Место встречи было назначено у ресторана Pilialaukis в Тракайском районе. Килкус до сих пор не найден, неизвестно также, жив ли он.

Собравшиеся в указанном месте близкие байкера узнали, что меняется место, где будут проходить поиски. Их организуют у картодрома в Аукштадварисе.

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"Нам нужно осмотреть этот лесной массив. На что обращать внимание - на кучи веток, ямы, следы того, что кто-то копал землю", – сказал руководящий поисками полицейский.

Собравшихся разделили на 8 групп, которые прочесывают лес.

"Особое внимание – на одежду, если найдем одежду, найдем и тело", – указал он.

По его словам, возможно, в лесу удастся найти улики. Планируют осмотреть около 3 км леса.

В поисках участвуют близкие пропавшего, полицейские и кинологи с собаками.

Между тем суде разрешил взять подозреваемого Лауринаса Балтрунаса под арест на два месяца.

Прокурор Рамунас Шилейка сказал DELFI, что 19 октября, около 13 ч. Балтрунасу были предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы.

Балтрунас 20 лет возглавлял клуб байкеров Vorai MC. Он работает в детском доме. Балтрунас ранее был судим за то, что забросал яйцами исполнителя Руслана Кирилкина во время концерта в Аукштадварисе (Тракайский район).

Известно, что в день исчезновения Килкус поехал на встречу с Балтрунасом.

Полиция сообщила, что 15 октября после обеда Килкуса могли видеть в Тракай, Тракайском районе и в Старой Варене.

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