Близкие попавшей в больницу пожилой женщины в ужасе: пациентка заразилась коронавирусом и оказалась в другом городе

Зять пожилой женщины рассказал Delfi, что 2 ноября его теща (1927 г.р.) упала и сломала обе большеберцовые кости, переломы были открытыми.

"Были сильно повреждены мягкие ткани. Скорая увезла ее в Лаздинай, в республиканскую ВУБ. Начался цирк. Человека госпитализировали в 9 ч. утра, но из-за ожидания результата теста на коронавирус она пролежала в приемном с переломами до 20 ч.

Да, кровотечение остановили, дали обезболивающее, результат теста был отрицательным. После 20 ч. ее положили в ортопедическое отделение, . Все хорошо. Поставили Аппарат Илизарова. Нога заживает, мягкие ткани с трудом, но срастаются. Пациентка активная, но после операции с трудом ориентируется в пространстве. Навещать нельзя, гигиенические средства передавать тоже нельзя", - рассказал мужчина.

Семя смирилась с тем, что не может навещать пожилую женщину, но ведь и по телефону, как оказалось, связаться с отделением невозможно. 10 дней после госпитализации люди не могли получить никакой информации.

"Такой пациентки у нас нет! Куда она пропала? Узнаем – она больна ковидом! Привезли в Лаздинай здоровую, это подтвердили тестом, прооперировали, положили в ортопедическое отделение, и вот – больная! И близким сообщают через 3 суток. Где, когда заболела, где находится, как себя Никто никакой информации не предоставляет, навещать нельзя, говорить можно по телефону, но человек пожилой, не ориентируется в происходящем. После долгих поисков находим. Оказывается, перевезли в отделение для коронавирусных пациентов на третий этаж. Ну, главное, под присмотром врачей", - сказал мужчина.

Но, оказалось, что это не все - зараженную ковидом женщину с открытым переломом перевезли в Укмергскую больницу.

"Непонятно, почему перевезли. Умирать? Близкие – в Вильнюсе, дети – в Вильнюсе, внуки – в Вильнюсе. Оказывается, освободили место для более молодых пациентов! Что делали власти для того, чтобы пожилых граждан ЛР не увозили умирать на периферию?", – вопрошал зять пожилой женщины.

Пресс-секретарь больницы Аста Багдонавичене Delfi, что из-за сложной ситуации многие больницы сталкиваются с вызовами из-за роста числа инфицированных ковидом пациентов. Поскольку в одну больницу вместить всех невозможно, задействованы другие больницы, включая районные.

По ее словам Лаздинайская больница работает по другому графику, она оказывает помощь пациентам, здесь ох оперируют, но если пациент заболевает коронавирусом, а состояние его стабильное, то его переводят в ковидную больницу - в Вильнюсскую клиническую или Укмергскую. При переводе пациента в другую больницу учитывают его состояние.

"Мы не делим пациентов по возрасту – основной критерий клинические показания, везем туда, где есть свободные места. Мы понимаем беспокойство и недовольство близких пациентов, но ресурсы ограничены, поэтому надо использовать все имеющиеся возможности, - сказала Багдонавичене, заметив, что в больнице можно заболеть коронавирусом.