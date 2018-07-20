В свидетельстве о смерти указано, что причина смерти неясна: "Другие неуточненные и неуказанные причины смерти". Близкий семье Паулюса человек рассказал DELFI, что другой информации у близких покойного нет.

"Это печально, поскольку причина смерти неясна. Хотя полиция нам сказала, что проведут экспертизу, может, после нее все выяснится", – сказал мужчина и прибавил, что это займет 1,5-2 месяца.

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Сообщение о смерти мужчины полиция получила 14 июля, в 8 ч. На теле внешних следов насилия не обнаружено.

Близкие военного рассказали, что в Илгакемисе на вечеринку собралось около 20 военных.

Близкий семье Стабингиса человек сказал, что родным покойного о несчастье сообщили сразу в субботу утром. Сначала им сказали, что он поперхнулся и умер, но в свидетельстве о смерти об этом не сказано ни слова.

Собеседник рассказал, что сам Стабингис никогда не распространялся о вечеринках, но от других участников он слышал, что там случались конфликты.

Близкий одного из членов семьи Стабингиса Томас Юкнявичюс сказал DELFI, что не хочет много говорить, чтобы не помешать расследованию.

25-летний Стабингис пошел служить в армию по собственному желанию. Его готовили в водители броневика Boxer.

По неподтвержденным данным, когда военные веселились и, вероятно, пили в усадьбе, между ними разгорелся конфликт.

Известно, что Стабингис пытался разнять участников конфликта, из-за этого к нему стал приставать другой участник конфликта: бросил бутылку, но не попал, тогда ударил его по спине стулом.

"Паулюс был довольно медлительным, но справедливым, честным. Видно, вмешался в неподходящее время и в неподходящем месте, – сказал знакомый семьи покойного. – Мне казалось, что он слишком медлительный, чтобы служить в армии. Но, возможно, его качества подходили для водителя бронемашины. Он с детства интересовался техникой, катался на картинге".

Военного уже похоронили. На похоронах присутствовали представители армии, которые заверили, что сделают все, чтобы как можно быстрее выяснить причину смерти.

"Все хотят как можно скорее узнать правду", - заметил собеседник.

DELFI связался с представителем Литовской армии Витянисом Милюшисом, который заметил, что расследованием занимается военная полиция, но руководит Каунасская участковая прокуратура, поскольку молодой человек умер не на службе.